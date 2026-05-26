Алексей Немов: «Нашим спортсменам нужно снова завоевывать авторитет на международном уровне. Я сейчас сравниваю ситуацию с фигуристами на Олимпиаде»
Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов считает, что российским гимнастам предстоит «завоевать авторитет» на международной арене.
Ранее Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) разрешила россиянам выступать на турнирах с флагом и гимном.
«До Олимпийских игр осталось не так много времени – полтора года. Поэтому, конечно, нашим спортсменам сегодня нужно снова завоевывать авторитет на международном уровне.
Я сейчас сравниваю ситуацию с нашими фигуристами, которые были на Олимпиаде. Не хватило международных соревнований, стартов, чтобы завоевать авторитет у судей. Все-таки, как ни крути, у нас субъективный вид спорта, но тем не менее нужно быть чуть сильнее, чем другие. Это очень сложно в сегодняшних реалиях», – сказал Немов.
На Олимпиаде-2026 в Милане российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян заняли 6-е места в одиночном катании.
По нашим гимнастам не скучали, судить будут строго. Но российская гимнастика сильна, будут бороться. Удачи нашим спортсменам на всех международных стартах!
В женском же выступала травмированная Аделия, которую судили нормально, другое дело, что отобрали ее для ОИ аж годом ранее по ее тогдашним кондициям, но даже если бы не было этого иезуитства с отбором на ОИ, не было у нас на момент ОИ в Милане ни условных Загитовой и Медведевой, ни ТЩК с Валиевой, сейчас среди наших одиночниц сочетания такой стабильности и такого опережающего мировой уровня пока никто и не показывает. Виновато ли отстранение? Безусловно, но тем не менее пока так. Что покажет новый сезон будет видно, должно быть очень интересно, особенно если появится ясная перспектива допуска на МС.