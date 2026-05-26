Алексей Немов: «Нашим спортсменам нужно снова завоевывать авторитет на международном уровне. Я сейчас сравниваю ситуацию с фигуристами на Олимпиаде»

Немов считает, что российским спортсменам придется завоевывать авторитет у судей.

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов считает, что российским гимнастам предстоит «завоевать авторитет» на международной арене.

Ранее Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) разрешила россиянам выступать на турнирах с флагом и гимном.

«До Олимпийских игр осталось не так много времени – полтора года. Поэтому, конечно, нашим спортсменам сегодня нужно снова завоевывать авторитет на международном уровне.

Я сейчас сравниваю ситуацию с нашими фигуристами, которые были на Олимпиаде. Не хватило международных соревнований, стартов, чтобы завоевать авторитет у судей. Все-таки, как ни крути, у нас субъективный вид спорта, но тем не менее нужно быть чуть сильнее, чем другие. Это очень сложно в сегодняшних реалиях», – сказал Немов.

На Олимпиаде-2026 в Милане российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян заняли 6-е места в одиночном катании.

России вернули флаг и гимн еще в двух видах! Где для нас сняты все ограничения?