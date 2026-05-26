  • Алексей Немов: «Нашим спортсменам нужно снова завоевывать авторитет на международном уровне. Я сейчас сравниваю ситуацию с фигуристами на Олимпиаде»
Алексей Немов: «Нашим спортсменам нужно снова завоевывать авторитет на международном уровне. Я сейчас сравниваю ситуацию с фигуристами на Олимпиаде»

Немов считает, что российским спортсменам придется завоевывать авторитет у судей.

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов считает, что российским гимнастам предстоит «завоевать авторитет» на международной арене.

Ранее Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) разрешила россиянам выступать на турнирах с флагом и гимном.

«До Олимпийских игр осталось не так много времени – полтора года. Поэтому, конечно, нашим спортсменам сегодня нужно снова завоевывать авторитет на международном уровне.

Я сейчас сравниваю ситуацию с нашими фигуристами, которые были на Олимпиаде. Не хватило международных соревнований, стартов, чтобы завоевать авторитет у судей. Все-таки, как ни крути, у нас субъективный вид спорта, но тем не менее нужно быть чуть сильнее, чем другие. Это очень сложно в сегодняшних реалиях», – сказал Немов.

На Олимпиаде-2026 в Милане российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян заняли 6-е места в одиночном катании.

России вернули флаг и гимн еще в двух видах! Где для нас сняты все ограничения?

Разумный взгляд на наше возвращение на МС.
По нашим гимнастам не скучали, судить будут строго. Но российская гимнастика сильна, будут бороться. Удачи нашим спортсменам на всех международных стартах!
Там гимнасты уже на ЧМ выступали, где Мельникова золото взяла. А в фигурке всего двум сироткам разрешили отобраться на ОИ, а про ЧМ даже слов нет
В гимнастике сейчас тоже есть сильные ребята и девочки. Удачи им на Мс,дождались... Алексей,как никто другой,знает,насколько субъективный вид спорта-гимнастика. Помню ОИ... Алексею безмерное уважение.
Насчет авторитета у судей в субъективном виде спорта все отмечено совершенно верно, Пётр Гуменник мог бы быть и повыше в той ситуации, особенно при отсутствии проблем с музыкой в КП, другого это обстоятельство могло «подкосить», но Пётр справился и показал характер.
В женском же выступала травмированная Аделия, которую судили нормально, другое дело, что отобрали ее для ОИ аж годом ранее по ее тогдашним кондициям, но даже если бы не было этого иезуитства с отбором на ОИ, не было у нас на момент ОИ в Милане ни условных Загитовой и Медведевой, ни ТЩК с Валиевой, сейчас среди наших одиночниц сочетания такой стабильности и такого опережающего мировой уровня пока никто и не показывает. Виновато ли отстранение? Безусловно, но тем не менее пока так. Что покажет новый сезон будет видно, должно быть очень интересно, особенно если появится ясная перспектива допуска на МС.
Ну у мужиков в СГ вроде нет такой чудесной шкалы оценивания как компоненты, + всегда можно подать протест, так что сравнение не совсем корректно. У девочек вроде в последнее время какой то артистизм ввели, что бы это не значило.
На ЧМ судили нормально, думаю и дальше так будет
