  Российские гимнастки чуть не опоздали на чемпионат Европы из-за отказа авиаслужб Болгарии согласовать чартерный рейс (Sport24)
Российские гимнастки чуть не опоздали на чемпионат Европы из-за отказа авиаслужб Болгарии согласовать чартерный рейс (Sport24)

Сборная России по художественной гимнастике едва не опоздала на чемпионат Европы в Варну из-за отказа авиаcлужб Болгарии согласовать чартерный рейс.

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник в Федерации гимнастики России (ФГР). Отмечается, что достаточного количества билетов на регулярный рейс из турецкого Стамбула уже не оставалось.

Однако, несмотря на возникшие проблемы, 26 мая команда смогла прилететь в Варну. Спортсменки уже приступили к опробованию помоста соревнований, которые пройдут с 27 по 31 мая.

«С учетом короткого времени, остававшегося до начала чемпионата, руководство ФГР обратилось к другому турецкому перевозчику – авиакомпании Turkish Airlines, которая в кратчайшие сроки заменила тип воздушного судна на регулярном рейсе Стамбул – Варна на борт большей вместимости. Это позволило всей российской делегации своевременно прибыть к месту проведения чемпионата Европы, за что ФГР выражает искреннюю благодарность авиакомпании Turkish Airlines», – цитирует Sport24 слова от источника в федерации.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
Турки против братушек-болгар. И это только начало. Сюрпризов будет много.
Для SophiDemonenok, заблокировавшей ответы на свои комменты (а шо так?😆) :
Шикарная постановка вопроса.👍
"Мы конкретно вам нагадим, потому, что не обязаны вам не гадить".😂
