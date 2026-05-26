Российские гимнастки чуть не опоздали на чемпионат Европы из-за отказа авиаслужб Болгарии согласовать чартерный рейс (Sport24)

Российские гимнастки чуть не опоздали на турнир из-за отказа Болгарии в чартере.

Сборная России по художественной гимнастике едва не опоздала на чемпионат Европы в Варну из-за отказа авиаcлужб Болгарии согласовать чартерный рейс.

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник в Федерации гимнастики России (ФГР). Отмечается, что достаточного количества билетов на регулярный рейс из турецкого Стамбула уже не оставалось.

Однако, несмотря на возникшие проблемы, 26 мая команда смогла прилететь в Варну. Спортсменки уже приступили к опробованию помоста соревнований, которые пройдут с 27 по 31 мая.

«С учетом короткого времени, остававшегося до начала чемпионата, руководство ФГР обратилось к другому турецкому перевозчику – авиакомпании Turkish Airlines, которая в кратчайшие сроки заменила тип воздушного судна на регулярном рейсе Стамбул – Варна на борт большей вместимости. Это позволило всей российской делегации своевременно прибыть к месту проведения чемпионата Европы, за что ФГР выражает искреннюю благодарность авиакомпании Turkish Airlines», – цитирует Sport24 слова от источника в федерации.