  • Российско-Китайские молодежные игры: «Триколор» делает международный спорт ближе для зрителей по всей стране
Оператор цифрового телевидения «Триколор» выступает официальным вещателем X Российско-Китайских молодежных летних игр, которые пройходят в Калининградской области с 24 по 31 мая.

Смотреть все прямые трансляции игр можно на телеканалах «ТВ Спорт» и «Мяч», которые доступны не только на спутнике и у кабельных операторов, а также в крупнейших онлайн-кинотеатрах страны.

Соревнования проводятся раз в два года и имеет более чем 20-летнюю историю. Его цель – развитие спортивного сотрудничества и укрепление дружеских связей между Россией и Китаем.

Масштабное международное событие, которое пройдет в год 80-летия Калининградской области, объединит около 800 участников – спортсменов в возрасте от 11 до 20 лет, тренеров и официальные делегации из России и Китая. В программе юбилейных игр – соревнования по 12 видам спорта.

«Триколор» обеспечил доступ к соревнованиям для широкой аудитории по всей стране, делая международный спорт ближе и доступнее для зрителей. С 26 по 30 мая запланировано более 60 трансляций турниров, а также ежедневный дайджест «Дневник игр», который будет рассказывать о главных событиях и самых захватывающих моментах игр.

«Триколор Спорт» традиционно освещает значимые спортивные события. Турнир в Калининградской области – это не только спортивные Игры, но и важный шаг в укреплении культурных связей между Россией и Китаем, и мы рады быть частью этого проекта. Мы покажем в прямом эфире все соревнования», – говорит Марина Богомолова, генеральный продюсер «Триколор Спорт».

