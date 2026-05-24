Дмитрий Свищев: «Поздравляю наших гимнастов с полноценным возвращением на мировую и европейскую арену»

Свищев: поздравляю наших гимнастов с полноценным возвращением на мировую арену.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поздравил российских гимнастов с полноценным допуском на международную арену.

Ранее Международная федерация гимнастики (World Gymnastics ) и Европейский гимнастический союз (European Gymnastics ) сняли ограничения по участию россиян на турнирах под своей эгидой.

«Поздравляю наших гимнастов с полноценным возвращением на мировую и европейскую арену. Это особенно важно в преддверии чемпионатов Европы, к которым готовятся наши спортсмены. Наши гимнасты занимают ведущие позиции в мировом спорте, поэтому они должны иметь возможность выступать без каких-либо ограничений.

Мы видим, что наши спортсмены возвращаются на мировую и европейскую арены, показывают высокие результаты. И при этом не видим каких-то проблем или негативных явлений, которых все еще опасаются некоторые федерации, не снимающие запреты с наших спортсменов», – сказал Свищев.