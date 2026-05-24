  Дмитрий Свищев: «Поздравляю наших гимнастов с полноценным возвращением на мировую и европейскую арену»
Дмитрий Свищев: «Поздравляю наших гимнастов с полноценным возвращением на мировую и европейскую арену»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поздравил российских гимнастов с полноценным допуском на международную арену.

Ранее Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) и Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) сняли ограничения по участию россиян на турнирах под своей эгидой.

«Поздравляю наших гимнастов с полноценным возвращением на мировую и европейскую арену. Это особенно важно в преддверии чемпионатов Европы, к которым готовятся наши спортсмены. Наши гимнасты занимают ведущие позиции в мировом спорте, поэтому они должны иметь возможность выступать без каких-либо ограничений.

Мы видим, что наши спортсмены возвращаются на мировую и европейскую арены, показывают высокие результаты. И при этом не видим каких-то проблем или негативных явлений, которых все еще опасаются некоторые федерации, не снимающие запреты с наших спортсменов», – сказал Свищев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
спортивная гимнастика
logoсборная России по спортивной гимнастике
World Gymnastics (FIG)
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
отстранение и возвращение России
European Gymnastics (UEG)
художественная гимнастика
logoДмитрий Свищев
logoсборная России (художественная гимнастика)

