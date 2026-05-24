Алексей Немов: «Решение European Gymnastics было ожидаемым. Очень рад, что нам вернули флаг и гимн»

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов назвал ожидаемым решение Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) допустить россиян до турниров с флагом и гимном.

«Решение European Gymnastics было ожидаемым. Я очень рад, что нам вернули флаг и гимн. Но нам нужно туда ехать и подкреплять все хорошими результатами на помосте.

За нами всегда стояла огромная страна, за каждым человеком, который выходил на гимнастический помост. Конечно же, выступление под флагом своей страны придает больше уверенности, но флаг и гимн сами по себе медали не завоюют.

Самое главное – это качественная подготовка к международным соревнованиям каждого отдельного спортсмена. Гимн – это важно, но если ты не подготовился должным образом, то у тебя все равно ничего не получится», – сказал Немов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
