Родионенко о решении European Gymnastics: «Нам было важно понять, как быть с Листуновой, которая претендует на участие в чемпионате Европы»

Валентина Родионенко: ожидали решения о допуске со стороны European Gymnastics.

Заслуженный тренер СССР и России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала решение Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) допустить россиян до турниров с флагом и гимном.

«Мы ожидали такого решения со стороны European Gymnastics, но непонятно, почему они тянули с его вынесением. Ведь ранее международная федерация уже ликвидировала комиссию по нейтральным статусам.

Нам было очень важно понять, как быть с Викторией Листуновой, которая претендует на участие в чемпионате Европы и которой ранее было отказано в нейтральном статусе. Но теперь, видимо, они созрели», – сказала Родионенко.