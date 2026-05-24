Дегтярев о решении European Gymnastics: «Рассматриваем это как еще один шаг к восстановлению единого спортивного пространства»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев прокомментировал решение Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) допустить россиян до турниров с флагом и гимном.

«Европейская гимнастика приняла решение снять все ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Решение будет официально ратифицировано на внеочередной генеральной ассамблее, но уже сейчас можно говорить о полноценном возвращении наших гимнастов, тренеров и судей в европейскую спортивную систему.

Особенно важно, что европейская конфедерация синхронизировала свою позицию с решением Международной федерации гимнастики, которая ранее восстановила права российских спортсменов во всех возрастных категориях, под национальным флагом и гимном.

Для наших атлетов это открывает доступ ко всему календарю международных стартов в Европе во всех гимнастических дисциплинах.

Рассматриваем это как еще один шаг к восстановлению единого спортивного пространства, где главным критерием вновь становится спортивный результат, а не внешние ограничения», – написал Дегтярев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
