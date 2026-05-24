Европейский гимнастический союз допустил россиян до турниров с флагом и гимном

Европейский гимнастический союз допустил россиян с флагом и гимном.

Европейский гимнастический союз (European Gymnastics ) снял ограничения по участию россиян и белорусов на турнирах под своей эгидой.

«Исполнительный комитет European Gymnastics провел дополнительное онлайн-заседание, по его итогам были приняты следующие решения.

European Gymnastics будет следовать решению Международной федерации гимнастики о снятии всех ограничений, применимых к участию спортсменов из России и Беларуси», – говорится в заявлении организации.

Ранее Международная федерация гимнастики (World Gymnastics ) допустила российских спортсменов к своим турнирам с флагом и гимном.