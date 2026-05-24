Европейский гимнастический союз допустил россиян до турниров с флагом и гимном
Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) снял ограничения по участию россиян и белорусов на турнирах под своей эгидой.
«Исполнительный комитет European Gymnastics провел дополнительное онлайн-заседание, по его итогам были приняты следующие решения.
European Gymnastics будет следовать решению Международной федерации гимнастики о снятии всех ограничений, применимых к участию спортсменов из России и Беларуси», – говорится в заявлении организации.
Ранее Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) допустила российских спортсменов к своим турнирам с флагом и гимном.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
