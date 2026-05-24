Россиянки выступят на чемпионате Европы по художественной гимнастике под флагом страны

Россиянки выступят на ЧЕ по художественной гимнастике под флагом страны.

Россиянки выступят на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Варне (Болгария) под флагом страны.

Сборная России указана среди участников на странице турнира на сайте Европейского гимнастического союза (European Gymnastics ).

Чемпионат Европы пройдет в Варне с 27 по 31 мая.

Ранее Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) допустила российских спортсменов к своим турнирам с флагом и гимном.