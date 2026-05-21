Никита Нагорный: «Третья Олимпиада – моя мечта, и порох еще остался. Сейчас вернули флаг и гимн, пошли намеки, чтобы я возвращался»
Российский гимнаст Никита Нагорный заявил, что может возобновить карьеру и попытаться отобраться на Олимпийские игры.
17 мая исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) разрешил российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях с флагом и гимном.
– Относительно вашей карьеры пока ничего не ясно. Тренеры говорят, что вы ее завершили, вы говорили, что пока решения нет.
– Сейчас флаг и гимн вернули, намеки и шутки уже ходят, чтобы я возвращался, готовился к Олимпийским играм в Лос‑Анджелесе.
– 29 лет еще не возраст.
– Да. Мне все позволяет это сделать. Отбор [на Игры] будет таким: чемпионат мира пройдет в Китае, чемпионат Европы – в Армении. Там у меня санкций нет, меня пустят. Олимпиада – в Лос‑Анджелесе, к тому времени, может быть, что‑то решится.
Поэтому есть такие предпосылки [для возвращения]. Общественная и спортивная нагрузки с точки зрения функционера у меня настолько сегодня большие, что порой для семьи времени найти не могу, не то что для тренировок.
– Будет здорово, если у вас действительно появится возможность выступить на Олимпиаде.
– 100%! Для меня это мечта – третья взрослая Олимпиада. И как будто порох у меня еще остался.
– Слезы после олимпийского золота в Токио вспоминаются?
– Очень вспоминаются. Это те эмоции, которые я никогда в жизни больше нигде не получу. Олимпиада – единственный старт, где это возможно, – сказал Нагорный.
