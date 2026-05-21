  • Никита Нагорный: «Третья Олимпиада – моя мечта, и порох еще остался. Сейчас вернули флаг и гимн, пошли намеки, чтобы я возвращался»
Никита Нагорный: «Третья Олимпиада – моя мечта, и порох еще остался. Сейчас вернули флаг и гимн, пошли намеки, чтобы я возвращался»

Никита Нагорный: мечтаю выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе.

Российский гимнаст Никита Нагорный заявил, что может возобновить карьеру и попытаться отобраться на Олимпийские игры. 

17 мая исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) разрешил российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях с флагом и гимном.

– Относительно вашей карьеры пока ничего не ясно. Тренеры говорят, что вы ее завершили, вы говорили, что пока решения нет.

– Сейчас флаг и гимн вернули, намеки и шутки уже ходят, чтобы я возвращался, готовился к Олимпийским играм в Лос‑Анджелесе.

– 29 лет еще не возраст.

– Да. Мне все позволяет это сделать. Отбор [на Игры] будет таким: чемпионат мира пройдет в Китае, чемпионат Европы – в Армении. Там у меня санкций нет, меня пустят. Олимпиада – в Лос‑Анджелесе, к тому времени, может быть, что‑то решится.

Поэтому есть такие предпосылки [для возвращения]. Общественная и спортивная нагрузки с точки зрения функционера у меня настолько сегодня большие, что порой для семьи времени найти не могу, не то что для тренировок.

– Будет здорово, если у вас действительно появится возможность выступить на Олимпиаде.

– 100%! Для меня это мечта – третья взрослая Олимпиада. И как будто порох у меня еще остался.

– Слезы после олимпийского золота в Токио вспоминаются?

– Очень вспоминаются. Это те эмоции, которые я никогда в жизни больше нигде не получу. Олимпиада – единственный старт, где это возможно, – сказал Нагорный. 

Никита Нагорный: «Я под санкциями в большей части стран, где проводятся отборочные мероприятия. Даже если бы я был готов вернуться, это было бы бессмысленно»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Никита Нагорный
спортивная гимнастика
logoЛос-Анджелес-2028
logoсборная России по спортивной гимнастике

Дорогой, ты куда собрался? Ни одна приличная страна тебе визу не даст
Ответstanislav.tokarev@im.systems
Дорогой, ты куда собрался? Ни одна приличная страна тебе визу не даст
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Да, особенно США, где Нагорный под персональными санкциями))
Продал жопу - сиди дома
Продал жопу - сиди дома
Продал жопу - сиди дома
Возглавить югенд - это надо всё продать. Что-то более мерзкое придумать сложно. Не знаю на что он надеется, этого не забудут.
ОтветГеннадий Томилин
Не надейся
Комментарий удален модератором
ОтветBEI BENDER
Комментарий удален модератором
Интересно, ты когда пишешь подобное, то перед этим думаешь о себе? Ну раз ты кидаешь такую предъяву, то сам-то в состоянии ответить на такой же вопрос?
Или ты классическо-методический воздуховод?
Почему младший лейтенант думает о мракобесных ОИ, а не о том, что так сильно поддерживает?
Никитка, ну ты то куда лезешь, у тебя гарантированный запрет
Никита Нагорный: «Есть порох, у меня есть порох, я п***** молод, танцую семь сорок…»
ОтветДаня Би
Никита Нагорный: «Есть порох, у меня есть порох, я п***** молод, танцую семь сорок…»
*танцую сикс севен
Это тот который новых пионеров организовывает? Растопырил на 3ю Олимпиаду. Сильно вряд ли.
Ничего не понял. С одной стороны общественная нагрузка, которая не позволяет даже на семью достаточно времени уделять, с другой, собирается опять начать тренировки как не в себя, чтобы отобраться. И чем собираешься жертвовать ради тренеровок - семьёй или очень важной общественной работой?
а как-же югенд, кто руководить будет?
А по какому принципу товарищ Токарев и все его лайкнувшие делят страны на приличные и неприличные? Вот Китай, где ему предлагали быть тренером - приличная страна или нет?
