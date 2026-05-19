Маринов о возвращении флага гимнастам: «Это добавило нам мотивации, но прибавилось и ответственности»

Гимнаст Маринов рассказал, что возвращение флага прибавило мотивации спортсменам.

Бронзовый призер чемпионата мира по спортивной гимнастике Даниел Маринов рассказал, что у российских спортсменов повышается мотивация.

Ранее Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) разрешила россиянам выступать на соревнованиях с флагом и гимном страны.

«Конечно, все произошедшее добавило нам мотивации, ее стало значительно больше. Но у нас прибавилось и ответственности, потому что теперь нам во время выступления на международной арене предстоит защищать честь своей страны.

Я мечтал об этом всю жизнь, но, к сожалению, пока у меня не было возможности в форме сборной России соперничать с сильнейшими зарубежными гимнастами. И теперь с нетерпением жду ближайших международных соревнований, на которые мы поедем с нашим флагом и гимном», – сказал 21-летний Маринов.

На ЧМ-2025, где Маринов взял бронзу в упражнениях на брусьях, он выступал в нейтральном статусе.

