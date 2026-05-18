Мельникова о допуске с флагом и гимном: «Как долго мы ждали этого. Выступать с национальной символикой – это совершенно другие эмоции»

Мельникова: выступать на турнирах с флагом и гимном – совершенно другие эмоции.

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова отреагировала на решение Международной федерации гимнастики (World Gymnastics ) допустить россиян с флагом и гимном.

«Как долго мы ждали этого. Все наконец вернулось на свои места. Эта новость прибавляет мотивации. Совсем скоро начинается активная фраза подготовки к чемпионату Европы и мира.

Выступать с национальной символикой – это совершенно другие эмоции. Я испытывала их и не раз и очень рада, что теперь вся наша молодая команда получит эту возможность. Надеюсь, что Европейский гимнастический союз примет такое же решение», – сказала Мельникова.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Нидерландах с 17 по 25 октября, чемпионат Европы – в Хорватии с 13 по 23 августа.

