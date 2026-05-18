Никита Нагорный: «Я под санкциями в большей части стран, где проводятся отборочные мероприятия. Даже если бы я был готов вернуться, это было бы бессмысленно»

Олимпийский чемпион Никита Нагорный объяснил, почему не будет возобновлять спортивную карьеру даже после снятия санкций с российских гимнастов.

17 мая исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) разрешил российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях с флагом и гимном.

«Готов ли возобновить карьеру? Я нахожусь под персональными санкциями в большей части стран, где проводятся отборочные мероприятия.

Поэтому, даже если бы я был готов, возвращение было бы бессмысленно», — сказал Нагорный.

Нагорному 29 лет, он является олимпийским чемпионом Токио-2020 в команде, серебряным и двукратным бронзовым призером Игр, трехкратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы по спортивной гимнастике.