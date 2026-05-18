Белявский о возвращении флага: «Сейчас мотивация команды взлетит на невероятный уровень, и каждый спортсмен будет тренироваться с удвоенной силой»

Олимпийский чемпион Давид Белявский высказался о возвращении флага и гимна российским гимнастам.

Соответствующее решение принято 17 мая на исполкоме Международной федерации гимнастики (World Gymnastics). Оно распространяется на спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, акробатику и аэробику.

«Уверен, что сейчас мотивация команды взлетит на невероятный уровень, и каждый спортсмен будет тренироваться с удвоенной, а то и с утроенной силой.

Это новость, которую мы все очень ждали. Верили, надеялись, что справедливость восторжествует. Я поздравляю всех наших спортсменов, тренеров, всех болельщиков, которые теперь смогут развернуть флаги на трибунах, поддерживая нас на международных стартах», – сказал Белявский.