Белявский о возвращении флага: «Сейчас мотивация команды взлетит на невероятный уровень, и каждый спортсмен будет тренироваться с удвоенной силой»
Олимпийский чемпион Давид Белявский высказался о возвращении флага и гимна российским гимнастам.
Соответствующее решение принято 17 мая на исполкоме Международной федерации гимнастики (World Gymnastics). Оно распространяется на спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, акробатику и аэробику.
«Уверен, что сейчас мотивация команды взлетит на невероятный уровень, и каждый спортсмен будет тренироваться с удвоенной, а то и с утроенной силой.
Это новость, которую мы все очень ждали. Верили, надеялись, что справедливость восторжествует. Я поздравляю всех наших спортсменов, тренеров, всех болельщиков, которые теперь смогут развернуть флаги на трибунах, поддерживая нас на международных стартах», – сказал Белявский.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
