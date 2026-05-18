Европейская федерация гимнастики на этой неделе обсудит допуск россиян с флагом

Европейская федерация гимнастики обсудит снятие санкций с россиян на этой неделе.

В Европейской федерации гимнастики (European Gymnastics ) на этой неделе обсудят вопрос снятия ограничений с российских спортсменов.

17 мая исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) разрешил российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях с флагом и гимном.

«Нас только что проинформировали о решении World Gymnastics , на этой неделе состоится заседание исполнительного комитета, чтобы обсудить это», — заявили в пресс-службе европейской организации.