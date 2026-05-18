Валентина Родионенко: «Европейская федерация гимнастики еще не приняла решение о допуске россиян с флагом»

Родионенко: Европейская федерация гимнастики еще не допустила россиян с флагом.

Заслуженный тренер РФ Валентина Родионенко рассказала, когда российские гимнасты начнут выступать на крупных международных стартах с флагом и гимном.

17 мая исполком World Gymnactics снял ограничения с российских спортсменов.

«Ближайшим крупным стартом, где могут выступить наши гимнасты под флагом и гимном, является чемпионат мира, потому что это решение World Gymnastics .

А Европейская федерация гимнастики (European Gymnactics) подобное решение еще не приняла, при этом первым крупным стартом будет именно чемпионат Европы», — сказала Родионенко.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет 27-31 мая в Варне, по спортивной гимнастике – 13-23 августа в Загребе. Франкфурт примет чемпионат мира по художественной гимнастике 12-16 августа. ЧМ по спортивной гимнастике состоится 17-25 октября в Роттердаме.