  Губерниев о снятии ограничений с гимнастов: «На чемпионате мира мы будем выступать с флагом и гимном, а на чемпионате Европы — нет. Такой же кейс у пловцов»
Губерниев о снятии ограничений с гимнастов: «На чемпионате мира мы будем выступать с флагом и гимном, а на чемпионате Европы — нет. Такой же кейс у пловцов»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) допустить россиян с флагом и гимном.

«Поступательное движение продолжается. Прекрасная новость. Однако вопрос в том, что на чемпионате мира мы будем выступать с флагом и гимном, а на чемпионате Европы в Загребе — нет. Такой же кейс у пловцов.

Европа упирается, но Международной федерации скажем огромное спасибо. На чемпионате мира увидим нашу полноценную команду с флагом и гимном», — сказал Губерниев.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет 27-31 мая в Варне, по спортивной гимнастике – 13-23 августа в Загребе. Франкфурт примет чемпионат мира по художественной гимнастике 12-16 августа. ЧМ по спортивной гимнастике состоится 17-25 октября в Роттердаме.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
То ли дело кейс фигуристов - два человека под нейтральным флагом на ОИ выступили и вернулись обратно в бан.
А остальные оттуда и не высовывались.
ОтветАлексaндр Молодкин
А как? На границе отбирать будут что ли?
А как? На границе отбирать будут что ли?
