Нагорный о возвращении флага: «Это самое большое счастье для спортсменов, которое могло случиться, и самая большая мотивация»
Нагорный о возвращении флага: это самое большое счастье для спортсменов.
Олимпийский чемпион Никита Нагорный назвал возвращение флага и гимна российским гимнастам самым большим счастьем для спортсменов.
Исполком World Gymnastics снял ограничения с россиян 17 мая.
«Радостная новость. Мы говорили, что сдвиги пошли и федерации начали восстанавливать справедливость. Была проделана большая работа со стороны нашей федерации, президента федерации, а также международным отделом.
Для нас это очень радостная новость. Это самое большое счастье для спортсменов, которое могло случиться, и самая большая мотивация», — сказал Нагорный.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии