Нагорный о возвращении флага: «Это самое большое счастье для спортсменов, которое могло случиться, и самая большая мотивация»

Нагорный о возвращении флага: это самое большое счастье для спортсменов.

Исполком World Gymnastics снял ограничения с россиян 17 мая.

«Радостная новость. Мы говорили, что сдвиги пошли и федерации начали восстанавливать справедливость. Была проделана большая работа со стороны нашей федерации, президента федерации, а также международным отделом.

Для нас это очень радостная новость. Это самое большое счастье для спортсменов, которое могло случиться, и самая большая мотивация», — сказал Нагорный.