Депутат Свищев: «Допуск наших гимнастов без ограничений продолжает справедливую линию восстановления российского спорта на мировой арене»

Свищев: убежден, будут приходить новости о полноценном допуске наших спортсменов.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев оценил решение Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) о допуске россиян до соревнований с флагом и гимном.

Исполком World Gymnastics снял ограничения со спортсменов 17 мая.

«Допуск наших гимнастов без ограничений продолжает справедливую линию восстановления российского спорта на мировой арене. Очень важно, что это наши основные виды, где мы традиционно сильны. Наши гимнасты уже выступают на международных соревнованиях, добиваются результата, мы это видим. И происходит это, несмотря на истерию некоторых западных стран.

Убежден, что будут приходить еще новости о полноценном допуске наших спортсменов, которые готовы показывать себя на мировых аренах. И, как мы видим, никаких сопутствующих проблем, кроме визовых подлостей со стороны отдельных государств, не возникает», – сказал Свищев.