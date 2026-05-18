Михаил Дегтярев: «В общей сложности флаг России может подниматься на соревнованиях более 20 федераций»

Дегтярев оценил решение World Gymnastics о допуске россиян до турниров с флагом.

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев оценил решение Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) о допуске россиян до соревнований с флагом и гимном.

«Исполком World Gymnastics приняла решение допустить российских атлетов на международные соревнования во всех возрастных категориях без каких-либо ограничений – в составе сборной, под национальным флагом и с гимном. Ранее, в 2025 году Конгресс European Gymnastics принял решение о допуске российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации. Решение распространяется на все 5 гимнастических видов спорта.

Федерация гимнастики России была создана в 2024 г. из пяти организаций, объединив спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Минспорт России поддержал это решение. Одной из целей этой интеграции было приведение системы управления гимнастическими видами в соответствие с международными стандартами, по аналогии с WG. Возглавил федерацию один из крупнейших топ-менеджеров страны, глава РЖД Олег Белозеров . Все это позволило резко активизировать международные связи с WG, придало импульс возвращению наших атлетов в гимнастическую семью.

Ранее всех наших атлетов допустили на свои турниры международные федерации борьбы (UWW), дзюдо (IJF), самбо (FIAS), тхэквондо (World Taekwondo), кикбоксинга (WKF), муай-тай (IFMA), бокса (IBA), ММА (IMМAF), а также World Aquatics. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на стартах федераций тяжелой атлетики (IWF), фехтования (FIE), керлинга (WCF), волейбола (FIVB), триатлона (World Triathlon), пятиборья (UIPM) и других. В общей сложности флаг России может подниматься на соревнованиях более 20 федераций», – написал Дегтярев в своем телеграм-канале.