Международная федерация гимнастики допустила россиян до турниров с флагом и гимном
Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) разрешила российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях с флагом и гимном.
Соответствующее решение принято 17 мая на исполкоме организации в Шарм-эль-Шейхе (Египет). Оно распространяется на спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, акробатику и аэробику.
C 2022 года россияне были отстранены от турниров World Gymnastics, а с 2024-го могли выступать только в нейтральном статусе.
«Федерация гимнастики России (ФГР) приветствует решение World Gymnastics полностью восстановить в правах российских спортсменов, вернув им возможность выступать под национальным флагом и с государственным гимном. Это важный шаг к укреплению единства мирового гимнастического сообщества и защите интересов спортсменов.
Хочу лично поблагодарить президента организации Моринари Ватанабе за последовательную позицию, конструктивный подход и поддержку принципов открытого международного спорта», – заявил президент ФГР Олег Белозеров.
Первыми под российским флагом смогут выступить представители спортивной акробатики – на этапах Кубка мира в Болгарии и Азербайджане, которые пройдут 29–31 мая, 5–7 июня и 19–21 июня 2026 года.
Один из флагманов нашего спорта получил возможность вернуть былое величие.
Плюс мотивация ветеранам вроде Мельниковой успеть ухватить титулы во время смены поколений у топ. сборных
Геля, вперед!!)