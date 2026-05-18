0

Международная федерация гимнастики допустила россиян до турниров с флагом и гимном

Российских гимнастов допустили до соревнований с флагом и гимном.

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) разрешила российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях с флагом и гимном.

Соответствующее решение принято 17 мая на исполкоме организации в Шарм-эль-Шейхе (Египет). Оно распространяется на спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, акробатику и аэробику.

C 2022 года россияне были отстранены от турниров World Gymnastics, а с 2024-го могли выступать только в нейтральном статусе.

«Федерация гимнастики России (ФГР) приветствует решение World Gymnastics полностью восстановить в правах российских спортсменов, вернув им возможность выступать под национальным флагом и с государственным гимном. Это важный шаг к укреплению единства мирового гимнастического сообщества и защите интересов спортсменов.

Хочу лично поблагодарить президента организации Моринари Ватанабе за последовательную позицию, конструктивный подход и поддержку принципов открытого международного спорта», – заявил президент ФГР Олег Белозеров.

Первыми под российским флагом смогут выступить представители спортивной акробатики – на этапах Кубка мира в Болгарии и Азербайджане, которые пройдут 29–31 мая, 5–7 июня и 19–21 июня 2026 года.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Федерация гимнастики России
World Gymnastics (FIG)
спортивная гимнастика
сборная России жен (прыжки на батуте)
Олег Белозеров
logoсборная России по спортивной гимнастике
сборная России по прыжкам на батуте
акробатика
logoсборная России (художественная гимнастика)
спортивная аэробика
художественная гимнастика
Прыжки на батуте
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
отстранение и возвращение России

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Выходит, что остаются отмороженные зимники, но там олимпиада нескоро, атлетика и командники? Для летних олимпийских уже неплохо
ОтветGuillermo
Выходит, что остаются отмороженные зимники, но там олимпиада нескоро, атлетика и командники? Для летних олимпийских уже неплохо
Для олимпиад возможно всё равно придется проходить через процедуры допусков, представители ЦСКА могут пролететь. Призываю смотреть на всё со сдержанным оптимизмом
ОтветGuillermo
Выходит, что остаются отмороженные зимники, но там олимпиада нескоро, атлетика и командники? Для летних олимпийских уже неплохо
World climbing пока только нейтральных допускает и с конскими взносами. Планировалось, что в апреле допустят молодеж, но мимо. В июле должна быть внепланновая сессия, рассмотреть "геополитические" вопросы
Отлично, ждём остальные виды спорта🇷🇺👍
Сихарулидзе, подавись мандаринами. Уже всех допустили, а фигуристы даже под нейтральным не выйдут никуда
Хорошая долгожданная новость. Осталось ещё наказывать те страны, которые чинят препятствие и не выдают визы нашим спортсменам.
Прекрасная новость. Руководство нашей федерации гимнастики реально работает в отличие от фигурного катания. Сиху и Когану должно быть стыдно.
УРА!
Один из флагманов нашего спорта получил возможность вернуть былое величие.
Плюс мотивация ветеранам вроде Мельниковой успеть ухватить титулы во время смены поколений у топ. сборных
ОтветEwarD
УРА! Один из флагманов нашего спорта получил возможность вернуть былое величие. Плюс мотивация ветеранам вроде Мельниковой успеть ухватить титулы во время смены поколений у топ. сборных
соседка моя по ЖК,передам ей))
ОтветEwarD
УРА! Один из флагманов нашего спорта получил возможность вернуть былое величие. Плюс мотивация ветеранам вроде Мельниковой успеть ухватить титулы во время смены поколений у топ. сборных
Тут и батут и дорожка. Там тоже хватает наших, кто заждался шансов....
Даже неожиданно
ОтветНефтяник001
Даже неожиданно
Ну уже менее неожиданно, чем раньше. Много новостей от разных федераций о возвращении. Меня только удивляют негативные комментарии к высказываниям Дегтярева (как к нему ни относись). Есть вероятность (подчеркну, вероятность), что в этом есть и его заслуга...
Ответmalchikov
Ну уже менее неожиданно, чем раньше. Много новостей от разных федераций о возвращении. Меня только удивляют негативные комментарии к высказываниям Дегтярева (как к нему ни относись). Есть вероятность (подчеркну, вероятность), что в этом есть и его заслуга...
Когда вы видели здесь положительные комментарии в отношении наших чиновников?) Беспросветная бабкина ярость и ворчание как стиль жизни
Хорошая новость сегодня с утра есть. Рада за ребят и желаю им больших успехов!!! Адекватных людей в Федерациях медленно, но прибавляется. Гимнастика это здорово и красиво! Рада, что ребята будут чувствовать себя спокойнее и надеюсь на хорошие спортивные результаты!!!!
И только упоротые русофобы из зимних видов будут сопротивляться до последнего😡
Ответmurzzzzzilka
И только упоротые русофобы из зимних видов будут сопротивляться до последнего😡
тем лучше будет видна РАЗНАЯ ценность видов спорта и необходимость нахождения в организациях, может быть кое-где стоит создать свои организации, где в главном кресле будет сидеть только представитель России
Ого, очень хорошая новость!
Геля, вперед!!)
Гимнастика в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Маринов о возвращении флага гимнастам: «Это добавило нам мотивации, но прибавилось и ответственности»
вчера, 07:59
Немов о допуске гимнастов с флагом и гимном: «Эмоции самые положительные. Духно, Маринов, Мельникова имеют хорошие шансы выступить на Олимпиаде»
18 мая, 16:29
Мельникова о допуске с флагом и гимном: «Как долго мы ждали этого. Выступать с национальной символикой – это совершенно другие эмоции»
18 мая, 14:49
Никита Нагорный: «Я под санкциями в большей части стран, где проводятся отборочные мероприятия. Даже если бы я был готов вернуться, это было бы бессмысленно»
18 мая, 10:03
Белявский о возвращении флага: «Сейчас мотивация команды взлетит на невероятный уровень, и каждый спортсмен будет тренироваться с удвоенной силой»
18 мая, 09:10
Европейская федерация гимнастики на этой неделе обсудит допуск россиян с флагом
18 мая, 08:37
Валентина Родионенко: «Европейская федерация гимнастики еще не приняла решение о допуске россиян с флагом»
18 мая, 08:30
Губерниев о снятии ограничений с гимнастов: «На чемпионате мира мы будем выступать с флагом и гимном, а на чемпионате Европы — нет. Такой же кейс у пловцов»
18 мая, 08:04
Нагорный о возвращении флага: «Это самое большое счастье для спортсменов, которое могло случиться, и самая большая мотивация»
18 мая, 07:53
Светлана Хоркина: «Флаг и гимн только подтолкнут наших ребят к победам, это придаст им внутренних сил»
18 мая, 07:47
Ко всем новостям
Последние новости
Гимнаст Бондаренко о падении в опорном прыжке в Афинах-2004: «Последствия дали о себе знать – серьезная травма, мне пришлось оперировать позвоночник»
11 декабря 2025, 09:57
Алина Горносько: «Порой мне кажется, что соперницы меня боятся из‑за моего опыта»
14 ноября 2025, 08:11
Мария Борисова: «Надо все время усложнять программу, чтобы быть еще лучше и получать максимально высокие оценки»
14 ноября 2025, 07:58
«Каждый предмет коварен по‑своему. Нужна предельная внимательность». Олимпийская чемпионка Максимова о гимнастике
14 ноября 2025, 07:39
Лидия Иванова: «Маринов способный и талантливый парень, который еще скажет свое слово в мировой гимнастике»
25 октября 2025, 12:49
Роднина о золоте гимнастки Мельниковой на ЧМ: «Только так и нужно возвращаться на международную арену. Тогда будут и победы, а за ними – и флаг с гимном»
24 октября 2025, 11:40
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
9 октября 2025, 12:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
8 октября 2025, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября 2025, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
12 июля 2025, 13:27
Рекомендуем