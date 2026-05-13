  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Маргарита Мамун: «В России я чувствую себя незащищенной – разные структуры не на моей стороне изначально»
200

Маргарита Мамун: «В России я чувствую себя незащищенной – разные структуры не на моей стороне изначально»

Мамун: в России я чувствую себя незащищенной.

Олимпийская чемпионка Рио-2016 Маргарита Мамун заявила, что не чувствует себя в безопасности в России. 

— В России ты чувствуешь себя в безопасности?

— Нет, я чувствую себя незащищенной. Я, правда, чувствую себя не в безопасности, потому что я ощущаю, что разные структуры — по типу полиции, суда и всякого такого — не на моей стороне изначально.

Когда я проезжаю мимо ДПСников, я ожидаю какого-то подвоха, что мне придется защищаться. У меня внутри все скручивается, потому что они могут придраться к моей музыке, которую я слушаю очень громко, которая может не понравиться. Они могут попросить проверить телефон, хотя они не имеют никакого права на это.

Вот это чувство — как будто ты в чем-то виноват, как будто он может тебе за что-то предъявить — оно ужасно. Я ненавижу это чувство, но я его испытываю каждый раз, — сказала Мамун в интервью блогеру Вите Кравченко.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoМаргарита Мамун
logoсборная России (художественная гимнастика)
200 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Что-то из этого списка действительно с тобой происходило, Маргарита?
Буду благодарен сотрудникам ДПС если они начнут останавливать и просить убавить громкость водителям чепырок, которые считают своим долгом поделиться своим вкусом с окружающими
Ответ заблокированному пользователю
Что-то из этого списка действительно с тобой происходило, Маргарита? Буду благодарен сотрудникам ДПС если они начнут останавливать и просить убавить громкость водителям чепырок, которые считают своим долгом поделиться своим вкусом с окружающими
Вот за это - двумя руками( а можно и двумя ногами, ежели что).
Ответ заблокированному пользователю
Что-то из этого списка действительно с тобой происходило, Маргарита? Буду благодарен сотрудникам ДПС если они начнут останавливать и просить убавить громкость водителям чепырок, которые считают своим долгом поделиться своим вкусом с окружающими
Ты прав. Я бы таких меломанов наказывал строго, это потенциальные провокаторы ДТП. Врубит на всю катушку свой рэп, сидит как в трансе, ничего вокруг не видит и не слышит. Может скорую со спецсигналом не пропустить, может на красный пролететь. И есть закономерность - чем раздолбанней авто, тем громче из неë какафония.
Эмм....22 года за рулем. Ни разу за музыку никто не предъявлял. Телефон показать не просил.
Ответ Bartez1986
Эмм....22 года за рулем. Ни разу за музыку никто не предъявлял. Телефон показать не просил.
Комментарий скрыт
Ответ Bartez1986
Эмм....22 года за рулем. Ни разу за музыку никто не предъявлял. Телефон показать не просил.
Комментарий скрыт
Еще могут потребовать в колесах зимний воздух на летний поменять. ДПС-ники они такие.
Ответ papadok
Еще могут потребовать в колесах зимний воздух на летний поменять. ДПС-ники они такие.
Меня оштрафовали, за то, что я без машины был
Ответ gribovodoved
Меня оштрафовали, за то, что я без машины был
Но за рулём?
Посмотрел немножко это интервью: дело происходит в преуспевающей стране Бангладеш и одна из мыслей Мамун - о том, что в Бангладеш свобода и великолепие, а в России - мрак и безысходность. Звучит грустная музыка, Мамун плачет, Кравченко плачет, "я хочу, чтобы всё было хорошо". Такие дела, ребята.
Ответ Борис _____
Посмотрел немножко это интервью: дело происходит в преуспевающей стране Бангладеш и одна из мыслей Мамун - о том, что в Бангладеш свобода и великолепие, а в России - мрак и безысходность. Звучит грустная музыка, Мамун плачет, Кравченко плачет, "я хочу, чтобы всё было хорошо". Такие дела, ребята.
Драма................ ДОКОЛЕ!!!!!!
Ответ Борис _____
Посмотрел немножко это интервью: дело происходит в преуспевающей стране Бангладеш и одна из мыслей Мамун - о том, что в Бангладеш свобода и великолепие, а в России - мрак и безысходность. Звучит грустная музыка, Мамун плачет, Кравченко плачет, "я хочу, чтобы всё было хорошо". Такие дела, ребята.
Честно говоря ставил на Израиль
Я не понимаю кто из нас живет в другой вселенной. Или она чем-то провинилась, что ее преследуют? Кто в теме?
Ответ Alexey Bazin
Я не понимаю кто из нас живет в другой вселенной. Или она чем-то провинилась, что ее преследуют? Кто в теме?
Комментарий удален модератором
Ответ Alexey Bazin
Я не понимаю кто из нас живет в другой вселенной. Или она чем-то провинилась, что ее преследуют? Кто в теме?
Это что за фантастика от Мамун? Тут к психотерапевту не помешало бы.
Интересно, часто сотрудники ДПС придирались к её музыке, которая им не нравилась?
Ответ Joker2104
Интересно, часто сотрудники ДПС придирались к её музыке, которая им не нравилась?
Есть такая народная примета, что если останавливает ДПС, это к деньгам для них. Они это делают не для того чтобы о чём-то предупредить, посоветовать или помочь... Поэтому встречные автомобили предупреждают других участников наличии кудесников с палочкой впереди.
Ответ brig_Mercury
Есть такая народная примета, что если останавливает ДПС, это к деньгам для них. Они это делают не для того чтобы о чём-то предупредить, посоветовать или помочь... Поэтому встречные автомобили предупреждают других участников наличии кудесников с палочкой впереди.
Останавливают они или для проверки доков, или бухих ловят, или за нарушение. Когда вы в последний раз деньги гайцам давали и за что?
Стаж вождения больше 16 лет - ни разу не придирались ко мне ДПС. Даже взятку не просили )))
Ответ micha87
Стаж вождения больше 16 лет - ни разу не придирались ко мне ДПС. Даже взятку не просили )))
Последний раз, когда меня тормозили из кустов с радаром, был в Белоруссии.
Ответ micha87
Стаж вождения больше 16 лет - ни разу не придирались ко мне ДПС. Даже взятку не просили )))
От региона многое зависит -в Башкирии, Татарии взяточники , причем сами специально могут подготовить почву (в районе одном где дорога извилистая с поворотами похожая на серпантин(моя там дача) , естественно где сплошная , одним летом почти каждый день отправляли ездить по этой дороге трактор , который еле полз , ну естественно люди срывались и сплошную пересекали -ну и они тут как тут) Про то что меня остановили ночью и спросили почему у меня глаза красные , на мой ответ что сейчас ночь я еду домой как раз спать -меня заставили помочится в стаканчик с тестом . Один несколько лет назад остановил , начал осматривать машину внутри , у меня на заднем сиденье была кошка в переноске , он меня спрашивает -что там? Я ему -кошка . Он мне -зачем? 🤣 Туда у нас берут людей с жаждой маленького кусочка власти и с таким же маленьким голубиным мозгом . Ну и в довесок , друга недавно остановили , все в той же Башкирии , сказали показывай телефон и телеграмм , мол мало ли у тебя какие намерения , долго он от них отбивался . Короче где как , но у нас в республике просто кончи.
Витя Кравченко и этим все сказано
По-моему когда тебя останавливает гаишник, а у тебя в машине громкая музыка, так по правилам хорошего тона ты все таки музыку должна выключить, если конечно есть хоть какое-то воспитание, а насчет проверки телефона это вообще бред, ну разве что страховку могут посмотреть, если она не предоставлена на бумажном носителе , этой девушке нужно срочно к психотерапевту.
На самом деле в России очень сильно безопасно: у нас реально можно где угодно и когда угодно ходить, запрещающих законов - минимум, гетто - минимум. Чтобы кто-то докопался - это единичные редкие случаи
Ответ MbIp
На самом деле в России очень сильно безопасно: у нас реально можно где угодно и когда угодно ходить, запрещающих законов - минимум, гетто - минимум. Чтобы кто-то докопался - это единичные редкие случаи
по сути единственные, кого у нас на улицах стоит всерьёз опасаться, это менты.
парадокс!
Ответ Алексей Виноградов
по сути единственные, кого у нас на улицах стоит всерьёз опасаться, это менты. парадокс!
Я хз, зачем ментов бояться. Я в юности тоже с опаской мимо них ходил, ибо 20-25 лет назад очень многое по-другому было. А сейчас зачем их опасаться?
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Мамун – о мессенджере МAX: «Пугает быстрая адаптация людей. Даже смирение. Переходить насильно, не оставляя никакого выбора…»
13 мая, 15:42
Маргарита Мамун: «Насилие — это мрак. Запрет каких-либо прав — это тоже мрак. Я не хочу, чтобы этот мрак нас накрыл тотально»
13 мая, 15:32
Рекомендуем
Главные новости
Мамун – о мессенджере МAX: «Пугает быстрая адаптация людей. Даже смирение. Переходить насильно, не оставляя никакого выбора…»
13 мая, 15:42
Маргарита Мамун: «Насилие — это мрак. Запрет каких-либо прав — это тоже мрак. Я не хочу, чтобы этот мрак нас накрыл тотально»
13 мая, 15:32
Андрей Талалаев: «Я видел тренировки Винер – никогда не отдам внучку в гимнастику. Но тренер – замечательный. Футболисты пока не выполняют даже половину работы гимнасток, но мы к этому стремимся»
11 мая, 12:13
Олимпийский чемпион Аблязин опроверг информацию о продаже медалей Универсиады
10 мая, 13:38
Даниел Маринов: «После ситуации с Мельниковой мы пока не будем выезжать на такие соревнования, как Бундеслига»
9 мая, 07:33
Даниел Маринов: «У меня нет никаких вопросов к судейству на Кубке мира. Всем ставили справедливые оценки»
8 мая, 08:24
Даниел Маринов: «Мне очень нравится, что с каждым международным соревнованием круг моих знакомств с зарубежными гимнастами увеличивается»
7 мая, 13:55
В Калуге застрелили чемпиона России по функциональному многоборью Исаева
7 мая, 11:53
Вице-президент Федерации гимнастики России Макаров получил нейтральный статус
7 мая, 07:34
Маринов о цели: «Потихоньку прибавлять от соревнования к соревнованию, чтобы к чемпионату мира выйти на пик формы»
5 мая, 14:45
Ко всем новостям
Последние новости
Гимнаст Бондаренко о падении в опорном прыжке в Афинах-2004: «Последствия дали о себе знать – серьезная травма, мне пришлось оперировать позвоночник»
11 декабря 2025, 09:57
Алина Горносько: «Порой мне кажется, что соперницы меня боятся из‑за моего опыта»
14 ноября 2025, 08:11
Мария Борисова: «Надо все время усложнять программу, чтобы быть еще лучше и получать максимально высокие оценки»
14 ноября 2025, 07:58
«Каждый предмет коварен по‑своему. Нужна предельная внимательность». Олимпийская чемпионка Максимова о гимнастике
14 ноября 2025, 07:39
Лидия Иванова: «Маринов способный и талантливый парень, который еще скажет свое слово в мировой гимнастике»
25 октября 2025, 12:49
Роднина о золоте гимнастки Мельниковой на ЧМ: «Только так и нужно возвращаться на международную арену. Тогда будут и победы, а за ними – и флаг с гимном»
24 октября 2025, 11:40
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
9 октября 2025, 12:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
8 октября 2025, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября 2025, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
12 июля 2025, 13:27
Рекомендуем