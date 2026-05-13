Маргарита Мамун: «В России я чувствую себя незащищенной – разные структуры не на моей стороне изначально»

Мамун: в России я чувствую себя незащищенной.

Олимпийская чемпионка Рио-2016 Маргарита Мамун заявила, что не чувствует себя в безопасности в России.

— В России ты чувствуешь себя в безопасности?

— Нет, я чувствую себя незащищенной. Я, правда, чувствую себя не в безопасности, потому что я ощущаю, что разные структуры — по типу полиции, суда и всякого такого — не на моей стороне изначально.

Когда я проезжаю мимо ДПСников, я ожидаю какого-то подвоха, что мне придется защищаться. У меня внутри все скручивается, потому что они могут придраться к моей музыке, которую я слушаю очень громко, которая может не понравиться. Они могут попросить проверить телефон, хотя они не имеют никакого права на это.

Вот это чувство — как будто ты в чем-то виноват, как будто он может тебе за что-то предъявить — оно ужасно. Я ненавижу это чувство, но я его испытываю каждый раз, — сказала Мамун в интервью блогеру Вите Кравченко.