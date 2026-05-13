  • Мамун – о мессенджере МAX: «Пугает быстрая адаптация людей. Даже смирение. Переходить насильно, не оставляя никакого выбора…»
Олимпийская чемпионка Рио-2016 Маргарита Мамун высказалась о блокировках мессенджеров.

— К чему в последнее время привыкают в России?

— К блокировкам и ограничениям. Это привело нас к тому, что сейчас в центре Москвы и в других городах (там еще в более раннее время, с прошлого года) у людей нет доступа в интернет. Только к сотовой связи и звонкам. Иногда в некоторых случаях даже ее нет.

— Тебе удается привыкнуть к этой реальности новой?

— Я не хочу привыкать. Так быть не должно. Этот конформизм меня пугает. Пугает быстрая адаптация людей. Это даже не адаптация — это смирение. Доступ в WhatsApp, доступ в Telegram, доступ в YouTube под каким-то совершенно чудовищным предлогом, не оставляя ни единого выбора… Переходить на МAX насильно, не оставляя никакого выбора…

— Ты скачала МAX?

— Нет.

— Почему?

— Я считаю, если бы сейчас продвигали МAX так, как его продвигают, оставляя другие соцсети, — это окей, это ваш выбор. Как с «Госуслугами»: ребята, там это удобно, то удобно — вы можете перейти туда. Но когда тебе не оставляют ни единого выбора... Это, правда, очень трусливый способ — через силу, давление, какую-то манипуляцию.

И что я получаю в ответ? «Да мне нечего скрывать!» Меня поражает этот ответ! Наверное, жители Северной Кореи тоже так думают. Прошлым летом вывезли оттуда телефон — местные телефоны делают скриншоты каждые 5 минут, и у пользователя нет доступа к этой папке скриншотов. Вам по-прежнему нечего скрывать?

Меня очень расстраивает фраза людей, когда блокируют YouTube, а они такие: «А мне все равно, я все равно его не смотрю!» Это твое право не смотреть YouTube, но у тебя должен быть выбор — смотреть его, не смотреть. Это огромная платформа. А там вообще забили — даже альтернативы никакой нет. И меня это ужасает! Это огромные последствия. Там огромное количество контента — образовательного, развлекательного. Культурно-образовательный пласт. И люди, когда говорят, что они не смотрят, не осознают, какое влияние это может оказать на общество в дальнейшем. И меня это пугает.

Окей, ты не смотришь YouTube. Но тебя не пугает, что у человека, который работает с этим, который учится на этой платформе, отобрали эту возможность? И завтра та возможность, которая есть у тебя и которая тебе жизненно необходима, тоже ставится под вопрос и под большой риск. Как будто бы это идет от того, что люди думают только о себе. Или они так защищаются? — сказала Мамун в интервью блогеру Вите Кравченко.

Респект за позицию и неготовность смиряться.
У гимнастки мозгов оказалось больше, чем у местных патриотов
где борцы с режимом? все убиты
Умничка. Радует, что молодые отказываются от ошейника. А вообще это конечно беспердел -просто сынок работника АП решил внаглую протиснуть свой убогий мессенджер за десятки миллиардов из бюджета. Задействован ВЕСЬ админресурс, вплоть до записи в поликлинику для пенсов. Как сказал игрок волейбольного Зенита : МАХ для глупых тел, у которых нет 2К для нормального ВПН. И в чем он не прав ?
> Я считаю, если бы сейчас продвигали МAX так, как его продвигают, оставляя другие соцсети, — это окей, это ваш выбор. Как с «Госуслугами»: ребята, там это удобно, то удобно — вы можете перейти туда. Но когда тебе не оставляют ни единого выбора... Это, правда, очень трусливый способ — через силу, давление, какую-то манипуляцию.

Даже не верится, что это слова спортсменки. Все в точку.
Мбипа, дружок, тебе, конечно, трудно понять, что к чему, но радуйся - я тебе щас все разъясню. Госуслуги - это те услуги, которые предлагает государство, и поэтому вполне логично, что государство создает свой сайт и свои конторы по оказанию именно своих, государственных услуг. Но даже оно, родное государство, не требует, чтобы баночку соленых огурчиков и плавленный сырок для закуски огненной воды ты заказывал не на сайте Пятерочки, а на все тех же Госуслугах. Вопросы есть? Вопросов нет.
Молодец. Не стесняется открыто говорить то о чём многие предпочитают молчать.
Умница! Всё так.
Умница. Бывают же спортсмены с мозгами и свободным мышлением.
Я больше вижу, как тут возбудились именно его НЕлюбители.
Как не сидел, так и не сижу. Там просто никого нет, кроме старшего поколения
Я против этого. Безальтернативно, причём. Но поверьте, такая система, все бюджетники, заводы, работники многих банков - им напрямую руководство запрещает использовать другие мессенджеры, кроме мах, для корпоративного общения и общения с клиентами.
Под угрозой увольнения. Это помните наверное, как с прививкой против covid. Альтернативы не оставили, либо уходи, либо будь "как все". И про впн, такая же история. С впн не зайдёшь ни в банки, ни в маркетплейсы, никуда. Ущемляют, нарушают, запрещают. Терпим.
Марго, ты супер! Умничка!
