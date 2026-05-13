  • Маргарита Мамун: «Насилие — это мрак. Запрет каких-либо прав — это тоже мрак. Я не хочу, чтобы этот мрак нас накрыл тотально»
Мамун: почему нет закона о домашнем насилии? Настолько сложно об этом подумать?.

Олимпийская чемпионка Рио-2016 Маргарита Мамун высказалась об отсутствии закона о домашнем насилии. 

— У меня ощущение, что становится хуже, хуже, хуже. Здесь ограничения, там ограничения. Здесь жалобы, тут жалобы. И даже в контексте закона о домашнем насилии — этот вопрос стоит очень, очень и очень давно. Ты меня спрашиваешь, к чему это может привести. Я не знаю. К еще худшим последствиям, к еще худшей ситуации.

Я хочу сфокусироваться на том, что должно быть лучше, просто лучше. Должно быть хорошо. Должны быть возможности. Должно что-то меняться просто в лучшую сторону. Как человечество, которое развивается в технологиях. Как человечество, которое все больше и больше исследует психологию и чувства каждого.

Я бывшая спортсменка — я каждый день думала о том, как мне улучшиться. Хочется ощущать эту надежду на то, что у нас есть шанс продвигаться в чем-то очень хорошем. То, что дарит надежду. И чтобы каждый день мы могли избавляться от этого мрака. Я считаю, это мрак. Насилие — это мрак. Запрет каких-либо прав — это тоже мрак. Я не хочу, чтобы этот мрак нас накрыл тотально.

— Ты боишься, что это произойдет?

— Я боюсь, что это произойдет. Это уже происходит.

— Видела ли ты выступление Лизы Туктамышевой, посвященное закону о домашнем насилии?

— Видела. Она умница. Я испытывала те же чувства, когда слышала эту песню Розалии. Я очень поняла Лизу, когда она написала текст об этом, об этой внутренней несвободе и внешней несвободе. Жертвы домашнего насилия не имеют голоса. Они не могут сказать это близким. Они не могут сказать об этом никому: ни в своем окружении, ни в обществе.

Закон о домашнем насилии — у нас его до сих пор нет. Все заявления, которые поступают от жертв домашнего насилия, не могут быть обработаны, потому что нет такого закона, нет мер пресечения, нет мер наказания, нет мер урегулирования, кроме как отмахивания и разговоров о том, что не принято, что это, типа, ваши семейные разборки. Это очень сильно принижается, это очень сильно обесценивается.

Даже когда мы с тобой говорили о теме насилия в спорте два года назад, что люди писали, ты видел? Что не нужно было сор из избы выносить! А тут чего людям ждать? Когда убьют, тогда придете?

В контексте харассмента на работе — об этом тоже мало говорят. А мужчинам тут еще сложнее, потому что вроде бы как мужчины не испытывают никаких чувств, им нельзя плакать, и вообще они сильные. Проявление любых чувств кажется в обществе слабостью. Но это не так, я так не считаю ни в коем случае.

Я не знаю, почему его [закон о домашнем насилии] не принимают. Настолько сложно об этом подумать? Настолько сложно углубиться в этот вопрос? Настолько вы считаете это неважным? Или, может быть, вы сами такие? — сказала Мамун в интервью блогеру Вите Кравченко.

«Хочется, чтобы жертвы домашнего насилия перестали быть невидимыми». Номер-манифест Туктамышевой

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
100% понимания, Маргарита! И спасибо, что не боитесь озвучивать даже так, без обострения то, что беспокоит, я уверена, многих людей!
А тут только насилие домашнее?
Вот о чем надо говорить.
Другие великомученицы возбудились. Коллективная шиза
Девушки, как Лиза и Рита - молодцы, что поднимают важную тему в обществе. У нас не только закона о домашнем насилии нет, а еще и законы о самозащите упоротые. Надумаешь защититься от маньяка или абьюзера - потом еще можно и присесть за это. Так и живем.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Это типа когда тебя годами избивают, а ты наконец-то дала отпор уроду, потому что полиции не интересно заниматься бытовухой, за это можешь еще и сесть.
Правильная позиция и молодец что говорит об этом.
А то у нас хватает с виду приличных сыначек корзиночек на деле являющихся домашними тиранами
Не надо становиться подстилками ради денег этим корзиночкам. И проблем меньше будет.
Рита лучшая гимнастка во всех смыслах, так желал ей победы в Рио и это случилось, вот кто должен быть символом художественной гимнастики, а не та, которую поймали с допингом
Рита всегда была второй за Яной, а в Рио 2016 вместо Риты должна была ехать Саша, как чемпионка России того года...
Но Винер отправила на ои Риту, а потом выхватила от неё гадостей в спину.
Солдатова бы не справилась с возложенными на нее обязанностями, мы все помним, что было с Сашей, ее постоянные нервные срывы, попытки суицида
Если кто-то раз ударил, ударит и еще не раз. He надо быть .урой и думать, что все изменится и орать потом в соцсетях.
Такие дуры в полицию не заявляют, а если заявляют, то потом почти всегда переобуваются, поэтому работать по ним в корзину никто не хочет. То ли дело малознакомые люди, там почти всегда до конца.
О каком отдельном законе о "домашнем насилии" толкуют все эти люди? Есть же уголовный кодекс. Если кто-то совершит что-то серьёзное, там обязательно найдётся соответствуящая статья. Если у тебя просто муж-абьюзер в лайт-режиме и его действия не попадают под статьи уголовного кодекса, то разводись и уходи от него. В чём проблема? Отдельный закон о домашнем насилии мужа-абьюзера точно не исправит. Или закон о домашнем насилии, это когда дети на родителей стучат за то что их налупили ремнём по заднице за плохие оценки? Если такой закон примут, то тогда Вашего фигурного катания и художественной гимнастики не будет вовсе. Некому будет ходить в Ваши платные секции, спортивные школы и платить вам денежку за занятия))
Я тоже не понимаю, о чем они говорят. Чтобы муж, который бьёт жену, перестал это делать потому что новый закон приняли?
Они просто говорящие головы. Кому-то нужен социальный кипиш
Она и про войну сказала. Умница!
Войну не замечают только жирующие жители столицы, но вот на пятый год они о чем то задумались)). Если б не блокировки так ?ы и кайфовали дальше...
Рита одна из немногих ОЧ ( возможно единственная), кто смело озвучивает свою позицию. В фильме она говорит, не только про домашнее насилие, но даже журналисты боятся публиковать ее слова.
Вы верно подметили! Рита одна из немногих, кто не не замечает слона в комнате и говорит об этом, что уже немало в наше чудовищное время
Да, классное очередное интервью с Виктором. Честное и настоящее
гимнастка здорового человека
Закон о домашнем насилии не работает, что прекрасно показывает пример той же Грузии. Там очень жесткий закон о пресечении насилия в семье, но с каждым годом ситуация не улучшается, а говорят, что наоборот, ухудшается, хотя полиция приезжает исправно на любой писк. Может быть, как раз отсутствие такого закона убережет некоторых от вступления в отношения с опасными людьми. Но и это вряд ли....
Она выразилась наверное так что многие не поняли, хотя это удивительно потому что это обсуждается последние несколько лет. Домашние побои декриминализированны. То есть если мужчина нападет на незнакомую девушку на улице и побьет ее, то пойдет по серьезной уголовной статье и сядет. Если же этот же мужчина изобьет свою жену то отделается штрафом. Вот что имела ввиду Мамун.
При причинении вреда здоровью это уже перейдёт в другую зону и подействует закон о "причинении тяжких телесных и вреда здоровью".
А в остальном, может, женщины будут больше думать прежде чем выходить замуж за неадекватов, против которых даже закона нет. Может быть, именно отсутствие закона в конечном итоге уменьшит количество жертв домашнего насилия. Понимаете, преступников не останавливают законы. На то они и преступники. Террористов не останавливает то, что терроризм преступление. Мало каких убийц останавливает закон от убийств. Поэтому , возможно, в данной ситуации действительно есть резон убрать закон о домашнем насилии, возможно, именно это приведет к тому, что реальных жертв станет меньше, ибо они станут осторожнее подходить к выбору партнеров. Потом что чаще всего эти же жертвы потом приходят в полицию забирать заявление, потому что "мы поругались/я не подумала/написала сгоряча", они же и не уходят от этих самых домашних насильников, даже после всех эпизодов драк, потасовок и тд. с приездами полиции, живут с ними годами, подвергая опасности часто не только себя, но и зачастую детей. И кто что должен с этим сделать? Реальная жертва домашнего насилия убежит после первого эпизода. Но часто и густо этого не происходит, они дерутся годами и пишут сотое заявление по кругу, нагружая тем самым правоохранительные органы. Они могли бы расследовать чье-то убийство, а приходится тратить время на подравшихся в сотый раз неадекватов. В общем, вывод один - думать надо больше головой.
