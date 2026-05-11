Андрей Талалаев: «Я видел тренировки Винер – никогда не отдам внучку в гимнастику. Но тренер – замечательный. Футболисты пока не выполняют даже половину работы гимнасток, но мы к этому стремимся»
«Видел тренировки Винер – никогда не отдам свою внучку в гимнастику. Но тренер – замечательный. Футболисты пока что не выполняют даже половину работы гимнасток, но мы к этому стремимся», – приводит слова Талалаева Sport24.
Ирина Винер – заслуженный тренер России по художественной гимнастике. Ранее возглавляла федерацию страны по этому виду спорта.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
Секция должна развивать ребенка и лучшие качества в нём, а не для того, чтобы просто его сплавить или через него реализовать свои нереализованные амбиции, уж простите за тавтологию!
Но спорт высших достижений в этих видах спорта это каторга
Бедные дети Талалаева. Я бы внуков ему никогда не отдал )