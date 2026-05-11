Андрей Талалаев: «Я видел тренировки Винер – никогда не отдам внучку в гимнастику. Но тренер – замечательный. Футболисты пока не выполняют даже половину работы гимнасток, но мы к этому стремимся»

Талалаев: я видел тренировки Винер, никогда не отдам свою внучку в гимнастику.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев сравнил объемы работы в футболе и гимнастике.

«Видел тренировки Винер – никогда не отдам свою внучку в гимнастику. Но тренер – замечательный. Футболисты пока что не выполняют даже половину работы гимнасток, но мы к этому стремимся», – приводит слова Талалаева Sport24.

Ирина Винер – заслуженный тренер России по художественной гимнастике. Ранее возглавляла федерацию страны по этому виду спорта.

