Даниел Маринов: «После ситуации с Мельниковой мы пока не будем выезжать на такие соревнования, как Бундеслига»

Маринов: российские гимнасты пока не будут принимать приглашения в Бундеслигу.

Даниел Маринов заявил, что российские гимнасты не будут принимать приглашения участвовать в клубном чемпионате Германии после ситуации, в которой оказалась Ангелина Мельникова.

В 2025 году Мельникова выступала в Бундеслиге за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz. По итогам тура ее клуб занял первое место, а сама Мельникова получила золотую майку. Однако на финал гимнастку не пригласили, клуб разорвал с ней контракт.

«Когда мы были на этапе Кубка мира в Баку, один из тренеров, который связан как-то с немецкой бундеслигой, подходил ко мне и спрашивал, выступаю ли я [в клубных соревнованиях]. Я сказал, что вообще ни разу не выступал и, конечно, хотел бы.

Но я думаю, что после ситуации с Ангелиной, когда с ней поступили не очень красиво, пока мы не будем выезжать на такие соревнования, как Бундеслига», – сказал Маринов.