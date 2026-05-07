Даниел Маринов: «Мне очень нравится, что с каждым международным соревнованием круг моих знакомств с зарубежными гимнастами увеличивается»

Маринов: круг моих знакомств с зарубежными гимнастами все время увеличивается.

Российский гимнаст Даниел Маринов рассказал об общении с иностранными спортсменами на международных стартах.

«Раньше у нас друзья были только турки, казахи и белорусы, с кем мы могли пообщаться у себя на соревнованиях. И мне очень нравится, что с каждым международным соревнованием круг моих знакомств с зарубежными гимнастами все время увеличивается.

Сейчас у меня появились товарищи из Испании, Колумбии, на чемпионате мира хорошо общались с американцами и англичанами. Повторюсь, я очень рад, что с каждым разом все больше общения получается с зарубежными гимнастами», – сказал Маринов.