В Калуге застрелили чемпиона России по функциональному многоборью Исаева.

Чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева застрелили в Калуге.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры региона. Отмечается, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.

У Исаева было звание КМС по спортивной гимнастике, он работал персональным тренером.