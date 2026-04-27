Тренер гимнастов Андреев: «Заранее согласовали, как Мельникова будет подходить к Европе и миру. Никаких неожиданностей на Кубке России не произошло»

Тренер гимнастов Андреев оценил выступление Мельниковой на Кубке России.

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев высказался о выступлении Ангелины Мельниковой на Кубке России в Сириусе.

Олимпийская чемпионка стала третьей в многоборье и завоевала серебро в вольных упражнениях.

– Насколько вы довольны Мельниковой, учитывая ее своеобразный режим подготовки и облегченную программу?

– Все было заранее согласовано, мы договорились, полностью распланировали, как она будет подходить к Европе, а затем – к миру. Никаких неожиданностей здесь, на Кубке, не произошло, – сказал Андреев.