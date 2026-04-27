Валерий Алфосов: «Карцеву была сделана операция, длившаяся не один час. Отломившуюся кость врачи прикрепили к грудине титановыми пластинами»

Гимнаст Карцев перенес операцию на грудине.

Российский гимнаст Александр Карцев перенес операцию на грудине, сообщил старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов.

Карцев получил травму во время выступления на кольцах на Кубке России в Сириусе.

«Мы его сразу отправили в Москву, где ему была сделана операция, длившаяся не один час. Отломившуюся кость врачи прикрепили к грудине титановыми пластинами.

Сейчас Карцев находится на лечении в клинике, где пробудет около недели. Рассчитываем, что он вернется к тренировкам во второй половине лета», – сказал Алфосов.

Карцев на всероссийских соревнованиях выступает за Владимирскую область. Глава местной федерации Виталий Иванчук считает, что спортсмен мог повредить грудину еще пару месяцев назад после удара о перекладину во время одной из тренировок.

«Возможно, тогда случилась трещина в кости, и Саше надо было бы взять небольшую паузу, чтобы все хорошо зажило. Но он очень мужественный спортсмен, который только недавно вернулся в строй после травмы руки, поэтому не стал ничего ждать. А на Кубке России случился, к сожалению, полный перелом», – заявил Иванчук.

Во время ЧМ-2025 в Индонезии Карцев был вынужден сняться с турнира из-за травмы кисти.