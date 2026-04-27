Валерий Алфосов: «Карцеву была сделана операция, длившаяся не один час. Отломившуюся кость врачи прикрепили к грудине титановыми пластинами»

Гимнаст Карцев перенес операцию на грудине.

Российский гимнаст Александр Карцев перенес операцию на грудине, сообщил старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов.

Карцев получил травму во время выступления на кольцах на Кубке России в Сириусе.

«Мы его сразу отправили в Москву, где ему была сделана операция, длившаяся не один час. Отломившуюся кость врачи прикрепили к грудине титановыми пластинами.

Сейчас Карцев находится на лечении в клинике, где пробудет около недели. Рассчитываем, что он вернется к тренировкам во второй половине лета», – сказал Алфосов.

Карцев на всероссийских соревнованиях выступает за Владимирскую область. Глава местной федерации Виталий Иванчук считает, что спортсмен мог повредить грудину еще пару месяцев назад после удара о перекладину во время одной из тренировок.

«Возможно, тогда случилась трещина в кости, и Саше надо было бы взять небольшую паузу, чтобы все хорошо зажило. Но он очень мужественный спортсмен, который только недавно вернулся в строй после травмы руки, поэтому не стал ничего ждать. А на Кубке России случился, к сожалению, полный перелом», – заявил Иванчук. 

Во время ЧМ-2025 в Индонезии Карцев был вынужден сняться с турнира из-за травмы кисти. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Здоровья Саше! После такой травмы многоборье под вопросом: кольца на "сшитую" грудную клетку такое себе...
Материалы по теме
Александр Карцев получил травму на Кубке России в Сириусе
24 апреля, 12:08
Якубов не выступит на Кубке мира по спортивной гимнастике в Каире по решению тренерского штаба
31 марта, 08:35
Духно, Маринов, Якубов, Агафонова и Ус выступят на Кубке мира в Каире
3 марта, 14:38
Михаил Дегтярев: «В середине мая на исполкоме World Gymnastics будет рассмотрен вопрос о допуске наших юниоров с флагом и гимном»
вчера, 16:36
Ангелина Мельникова: «Хочу совместить свой мастер-класс в США с туристической поездкой»
вчера, 06:50
Призера Олимпиады-2024 гимнастку Бэрбосу могут дисквалифицировать на 2 года из-за пропуска допинг-тестов
29 апреля, 10:09
Мельникова выступит в финале клубного чемпионата Италии
29 апреля, 07:20
Ильтерякова, Ковшова и Борисова вошли в состав сборной России на чемпионат Европы по художественной гимнастике
28 апреля, 14:25
Тренер гимнастов Андреев: «Заранее согласовали, как Мельникова будет подходить к Европе и миру. Никаких неожиданностей на Кубке России не произошло»
27 апреля, 20:04
Ангелина Мельникова: «На Кубке России примерно на такой результат и рассчитывала. Рада, что в многоборье прошла все снаряды практически без помарок»
27 апреля, 09:40
Художественная гимнастика. Кубок сильнейших. Кононова победила во всех упражнениях
26 апреля, 17:32
Спортивная гимнастика. Кубок России. Маринов, Антонихин, Рощина, Калмыкова одержали победы, Мельникова – 2-я
26 апреля, 17:02
Листунова об отстранении: «Отношусь к этому спокойно. Слежу за тем, как выступают другие, чтобы быть готовой, если меня выпустят»
26 апреля, 07:17
Гимнаст Бондаренко о падении в опорном прыжке в Афинах-2004: «Последствия дали о себе знать – серьезная травма, мне пришлось оперировать позвоночник»
11 декабря 2025, 09:57
Алина Горносько: «Порой мне кажется, что соперницы меня боятся из‑за моего опыта»
14 ноября 2025, 08:11
Мария Борисова: «Надо все время усложнять программу, чтобы быть еще лучше и получать максимально высокие оценки»
14 ноября 2025, 07:58
«Каждый предмет коварен по‑своему. Нужна предельная внимательность». Олимпийская чемпионка Максимова о гимнастике
14 ноября 2025, 07:39
Лидия Иванова: «Маринов способный и талантливый парень, который еще скажет свое слово в мировой гимнастике»
25 октября 2025, 12:49
Роднина о золоте гимнастки Мельниковой на ЧМ: «Только так и нужно возвращаться на международную арену. Тогда будут и победы, а за ними – и флаг с гимном»
24 октября 2025, 11:40
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
9 октября 2025, 12:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
8 октября 2025, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября 2025, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
12 июля 2025, 13:27
