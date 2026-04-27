Валерий Алфосов: «Карцеву была сделана операция, длившаяся не один час. Отломившуюся кость врачи прикрепили к грудине титановыми пластинами»
Российский гимнаст Александр Карцев перенес операцию на грудине, сообщил старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов.
Карцев получил травму во время выступления на кольцах на Кубке России в Сириусе.
«Мы его сразу отправили в Москву, где ему была сделана операция, длившаяся не один час. Отломившуюся кость врачи прикрепили к грудине титановыми пластинами.
Сейчас Карцев находится на лечении в клинике, где пробудет около недели. Рассчитываем, что он вернется к тренировкам во второй половине лета», – сказал Алфосов.
Карцев на всероссийских соревнованиях выступает за Владимирскую область. Глава местной федерации Виталий Иванчук считает, что спортсмен мог повредить грудину еще пару месяцев назад после удара о перекладину во время одной из тренировок.
«Возможно, тогда случилась трещина в кости, и Саше надо было бы взять небольшую паузу, чтобы все хорошо зажило. Но он очень мужественный спортсмен, который только недавно вернулся в строй после травмы руки, поэтому не стал ничего ждать. А на Кубке России случился, к сожалению, полный перелом», – заявил Иванчук.
Во время ЧМ-2025 в Индонезии Карцев был вынужден сняться с турнира из-за травмы кисти.