«Сначала мне предложили выйти с голыми ногами. Для пущей уверенности дали подушку: дескать, иди, прикрывайся». Мельникова об участии в модельном показе

Гимнастка Мельникова объяснила, почему отказалась от образа на модельном показе.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала о своем опыте участия в модельном показе.

– Когда спортсмен находится в зале, на помосте, он точно знает, что делать. Когда ты выходишь за рамки спорта – в медиа, в модельный бизнес – это иногда вызывает смущение. Ты ведь ходила по своеобразному подиуму в ЦСКА, в свадебном платье и с подушкой в руках. Когда тебе предложили этот образ, я, увидев фотографии, подумал: «Она наверняка задумалась». Задумалась?

– Это был довольно экстравагантный образ. Изначально мне предложили три варианта. Один из них – в очках, но мы сразу поняли: для моего дебютного показа на большом мероприятии это не годится, меня бы просто никто не узнал. Второй образ был более-менее привычный. Но поскольку мой рост не модельный, а вся одежда рассчитана на девушек от метра семидесяти и выше...

В общем, остановились на том самом образе с подушкой. Правда, сначала мне предложили выйти с голыми ногами – я сразу отказалась, это вопрос репутации. Мне надели колготки, сверху – дизайнерские шорты-трусы, очень оригинальные, и для пущей уверенности дали подушку: дескать, иди, прикрывайся.

– Айко Сугихара недавно выиграла вольные на чемпионате Японии в очень своеобразном купальнике с шортиками. Как ты к такому стилю относишься?

– Я, кстати, не раз видела у нее подобное. Сама бы такое, наверное, не надела. У меня ноги не очень длинные, поэтому я обычно стараюсь, наоборот, зрительно вытянуть линию: поднимаю купальник повыше, использую автозагар – чтобы и на фото, и на видео все смотрелось эстетичнее.

Но у японок совершенно свой стиль. Во всем: и в вольных упражнениях – подбор музыки, хореография, – и на бревне, и в купальниках. Плюс Айко сама по себе интересная спортсменка, мне кажется, она часто экспериментирует с образами, – сказала Мельникова.