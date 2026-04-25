  • «Сначала мне предложили выйти с голыми ногами. Для пущей уверенности дали подушку: дескать, иди, прикрывайся». Мельникова об участии в модельном показе
«Сначала мне предложили выйти с голыми ногами. Для пущей уверенности дали подушку: дескать, иди, прикрывайся». Мельникова об участии в модельном показе

Гимнастка Мельникова объяснила, почему отказалась от образа на модельном показе.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала о своем опыте участия в модельном показе.

– Когда спортсмен находится в зале, на помосте, он точно знает, что делать. Когда ты выходишь за рамки спорта – в медиа, в модельный бизнес – это иногда вызывает смущение. Ты ведь ходила по своеобразному подиуму в ЦСКА, в свадебном платье и с подушкой в руках. Когда тебе предложили этот образ, я, увидев фотографии, подумал: «Она наверняка задумалась». Задумалась?

– Это был довольно экстравагантный образ. Изначально мне предложили три варианта. Один из них – в очках, но мы сразу поняли: для моего дебютного показа на большом мероприятии это не годится, меня бы просто никто не узнал. Второй образ был более-менее привычный. Но поскольку мой рост не модельный, а вся одежда рассчитана на девушек от метра семидесяти и выше...

В общем, остановились на том самом образе с подушкой. Правда, сначала мне предложили выйти с голыми ногами – я сразу отказалась, это вопрос репутации. Мне надели колготки, сверху – дизайнерские шорты-трусы, очень оригинальные, и для пущей уверенности дали подушку: дескать, иди, прикрывайся.

– Айко Сугихара недавно выиграла вольные на чемпионате Японии в очень своеобразном купальнике с шортиками. Как ты к такому стилю относишься?

– Я, кстати, не раз видела у нее подобное. Сама бы такое, наверное, не надела. У меня ноги не очень длинные, поэтому я обычно стараюсь, наоборот, зрительно вытянуть линию: поднимаю купальник повыше, использую автозагар – чтобы и на фото, и на видео все смотрелось эстетичнее.

Но у японок совершенно свой стиль. Во всем: и в вольных упражнениях – подбор музыки, хореография, – и на бревне, и в купальниках. Плюс Айко сама по себе интересная спортсменка, мне кажется, она часто экспериментирует с образами, – сказала Мельникова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
Тренер гимнастов Андреев: «Заранее согласовали, как Мельникова будет подходить к Европе и миру. Никаких неожиданностей на Кубке России не произошло»
вчера, 20:04
Ангелина Мельникова: «На Кубке России примерно на такой результат и рассчитывала. Рада, что в многоборье прошла все снаряды практически без помарок»
вчера, 09:40
Валерий Алфосов: «Карцеву была сделана операция, длившаяся не один час. Отломившуюся кость врачи прикрепили к грудине титановыми пластинами»
вчера, 08:38
Художественная гимнастика. Кубок сильнейших. Кононова победила во всех упражнениях
26 апреля, 17:32
Спортивная гимнастика. Кубок России. Маринов, Антонихин, Рощина, Калмыкова одержали победы, Мельникова – 2-я
26 апреля, 17:02
Листунова об отстранении: «Отношусь к этому спокойно. Слежу за тем, как выступают другие, чтобы быть готовой, если меня выпустят»
26 апреля, 07:17
Листунова об иске в CAS из-за отказа в нейтральном статусе: «Насколько я знаю, работа идет. Пока особых новостей нет»
25 апреля, 20:40
Листунова о травме: «Меня пока беспокоит нога. Но за неделю до отъезда на Кубок России врач сказал, что есть улучшение»
25 апреля, 20:15
Художественная гимнастика. Кубок сильнейших. Кононова выиграла многоборье, Ильтерякова – 2-я
25 апреля, 17:07
Спортивная гимнастика. Кубок России. Листунова, Калмыкова, Духно, Заика одержали победы, Мельникова – 7-я
25 апреля, 16:41
Ко всем новостям
Последние новости
Гимнаст Бондаренко о падении в опорном прыжке в Афинах-2004: «Последствия дали о себе знать – серьезная травма, мне пришлось оперировать позвоночник»
11 декабря 2025, 09:57
Алина Горносько: «Порой мне кажется, что соперницы меня боятся из‑за моего опыта»
14 ноября 2025, 08:11
Мария Борисова: «Надо все время усложнять программу, чтобы быть еще лучше и получать максимально высокие оценки»
14 ноября 2025, 07:58
«Каждый предмет коварен по‑своему. Нужна предельная внимательность». Олимпийская чемпионка Максимова о гимнастике
14 ноября 2025, 07:39
Лидия Иванова: «Маринов способный и талантливый парень, который еще скажет свое слово в мировой гимнастике»
25 октября 2025, 12:49
Роднина о золоте гимнастки Мельниковой на ЧМ: «Только так и нужно возвращаться на международную арену. Тогда будут и победы, а за ними – и флаг с гимном»
24 октября 2025, 11:40
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
9 октября 2025, 12:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
8 октября 2025, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября 2025, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
12 июля 2025, 13:27
Рекомендуем