Спортивная гимнастика. Кубок России. Калмыкова победила в многоборье, Мельникова – 3-я
Анна Калмыкова одержала победу в многоборье на Кубке России по спортивной гимнастике в Сириусе.
В субботу и воскресенье спортсмены разыграют медали в упражнениях на отдельных снарядах.
Женщины, многоборье
1. Анна Калмыкова – 110,963
2. Людмила Рощина – 109,798
3. Ангелина Мельникова – 109,697
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
А где же моя любимица Листунова?
Ещё не полностью восстановилась после травмы. Выступает пока только на брусьях. Но полный восторг, космос просто, эстетическое наслаждение смотреть на Вику на брусьях.
Получит ли она нейтральный статус, аот вопрос!
Молодым девочкам (Ане, Люде) пошло на пользу участие в международных турнирах. Стали намного увереннее выступать
Отборочный был турнир?
А инфа по всем 4 видам будет?
