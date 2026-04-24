Александр Карцев получил травму на Кубке России в Сириусе

Гимнаст Карцев получил травму на Кубке России в Сириусе.

Старший тренер мужской сборной России по спортивной гимнастике Валерий Алфосов рассказал о травме Александра Карцева , полученной на Кубке России в Сириусе.

«Вчера Александр, выполняя упражнения на кольцах, сделал силовой элемент – выход в крест Азаряна, но немножко провалился в выходе и начал пытаться поправить ситуацию, в результате чего получил травму грудины. Пришлось снять его с соревнований, отвезти в сочинский госпиталь и показать врачам.

Мы планируем, что Карцев вернется в Москву и пройдет там полное обследование. Хотя местные врачи предлагают ему сделать операцию на травмированной грудине здесь.

Нам очень жаль, что Карцев в очередной раз травмировался. Мы все очень переживаем за Александра. Надеемся, что к концу лета он уже сможет восстановиться», – сказал Алфосов.