Александр Карцев получил травму на Кубке России в Сириусе

Гимнаст Карцев получил травму на Кубке России в Сириусе.

Старший тренер мужской сборной России по спортивной гимнастике Валерий Алфосов рассказал о травме Александра Карцева, полученной на Кубке России в Сириусе.

«Вчера Александр, выполняя упражнения на кольцах, сделал силовой элемент – выход в крест Азаряна, но немножко провалился в выходе и начал пытаться поправить ситуацию, в результате чего получил травму грудины. Пришлось снять его с соревнований, отвезти в сочинский госпиталь и показать врачам.

Мы планируем, что Карцев вернется в Москву и пройдет там полное обследование. Хотя местные врачи предлагают ему сделать операцию на травмированной грудине здесь.

Нам очень жаль, что Карцев в очередной раз травмировался. Мы все очень переживаем за Александра. Надеемся, что к концу лета он уже сможет восстановиться», – сказал Алфосов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
У Саши подтвердился перелом. Будет оперироваться
Рекомендуем
Главные новости
Тренер гимнастов Андреев: «Заранее согласовали, как Мельникова будет подходить к Европе и миру. Никаких неожиданностей на Кубке России не произошло»
вчера, 20:04
Ангелина Мельникова: «На Кубке России примерно на такой результат и рассчитывала. Рада, что в многоборье прошла все снаряды практически без помарок»
вчера, 09:40
Валерий Алфосов: «Карцеву была сделана операция, длившаяся не один час. Отломившуюся кость врачи прикрепили к грудине титановыми пластинами»
вчера, 08:38
