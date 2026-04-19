Художественная гимнастика. Кубок мира. Ильтерякова взяла бронзу в упражнении с обручем и серебро в булавах, сборная России – 2-я с обручами и булавами
Российские гимнастки завоевали три медали в отдельных видах многоборья на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.
19 апреля
Обруч
1. Таисия Онофрийчук (Украина) – 28,650
2. Стиляна Николова (Болгария) – 28,550
3. София Ильтерякова (Россия) – 28,450
Мяч
1. Дарья Варфоломеев (Германия) – 28,900
2. София Раффаэли (Италия) – 28,800
3. Стиляна Николова (Болгария) – 28,600...
8. София Ильтерякова (Россия) – 26,400
Булавы
1. Дарья Варфоломеев (Германия) – 29,900
2. София Ильтерякова (Россия) – 28,800
3. Таисия Онофрийчук (Украина) – 28,200
Лента
1. Дарья Варфоломеев (Германия) – 28,800
2. София Раффаэли (Италия) – 28,500
3. Акмарал Ерекешева (Казахстан) – 27,000
Группы
5 мячей
1. Израиль – 26,650
2. Бразилия – 26,350
3. Узбекистан – 25,450...
5. Россия (Алена Селиверстова, Алина Прощалыкина, Злата Ремчукова, Нелли Реуцкая, Николь Андрончик) – 25,050
3 обруча + 2 пары булав
1. Испания — 27,950
2. Россия (Алена Селиверстова, Алина Прощалыкина, Злата Ремчукова, Нелли Реуцкая, Николь Андрончик) — 26,750
3. Болгария — 26,750