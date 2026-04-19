  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Художественная гимнастика. Кубок мира. Ильтерякова взяла бронзу в упражнении с обручем и серебро в булавах, сборная России – 2-я с обручами и булавами
7

Ильтерякова завоевала две медали на Кубке мира по художественной гимнастике.

Российские гимнастки завоевали три медали в отдельных видах многоборья на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку. 

Художественная гимнастика

Кубок мира

Баку, Азербайджан

19 апреля

Обруч

1. Таисия Онофрийчук (Украина) – 28,650

2. Стиляна Николова (Болгария) – 28,550

3. София Ильтерякова (Россия) – 28,450

Мяч

1. Дарья Варфоломеев (Германия) – 28,900

2. София Раффаэли (Италия) – 28,800

3. Стиляна Николова (Болгария) – 28,600...

8. София Ильтерякова (Россия) – 26,400

Булавы

1. Дарья Варфоломеев (Германия) – 29,900

2. София Ильтерякова (Россия) – 28,800

3. Таисия Онофрийчук (Украина) – 28,200

Лента

1. Дарья Варфоломеев (Германия) – 28,800

2. София Раффаэли (Италия) – 28,500

3. Акмарал Ерекешева (Казахстан) – 27,000

Группы

5 мячей

1. Израиль – 26,650

2. Бразилия – 26,350

3. Узбекистан – 25,450...

5. Россия (Алена Селиверстова, Алина Прощалыкина, Злата Ремчукова, Нелли Реуцкая, Николь Андрончик) – 25,050

3 обруча + 2 пары булав

1. Испания — 27,950

2. Россия (Алена Селиверстова, Алина Прощалыкина, Злата Ремчукова, Нелли Реуцкая, Николь Андрончик) — 26,750

3. Болгария — 26,750

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс
Стиляна Николова
София Ильтерякова
Таисия Онофрийчук
logoсборная России (художественная гимнастика)
logoсборная Болгарии по художественной гимнастике
художественная гимнастика
результаты
Кубок мира
logoсборная Украины (художественная гимнастика)
logoсборная Германии по художественной гимнастике
logoДарья Варфоломеев
logoСофия Раффаэли
logoсборная Испании по художественной гимнастике
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Самое забавное ради того чтобы не расстраивать незалежную, процедуру награждения поменяли. Теперь в конце награждения вместе на одну ступень не подымаются для совместных фото. А то бедная Онофрийчук сбегала как ужаленая.
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
