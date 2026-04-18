Художественная гимнастика. Кубок мира. Ильтерякова стала 5-й в многоборье, победила Онофрийчук, Варфоломеев – 2-я, у России бронза в групповых упражнениях

Российская гимнастка Ильтерякова стала пятой в многоборье на Кубке мира в Баку.

Россиянка София Ильтерякова заняла пятое место в многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку. Сборная России завоевала бронзу в групповых упражнениях.

Художественная гимнастика

Кубок мира

Баку, Азербайджан

Многоборье

1. Таисия Онофрийчук (Украина) – 115,650

2. Дарья Варфоломеев (Германия) – 114,750

3. Стиляна Николова (Болгария) – 114,050

4. Тахмина Икромова (Узбекистан) – 112,550

5. София Ильтерякова (Россия) – 111,400

6. София Раффаэли (Италия) – 111,100...

15. Арина Ковшова (Россия) – 105,700

Групповые упражнения, многоборье

1. Израиль – 54,300

2. Испания – 54,050

3. Россия – 52,900

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
