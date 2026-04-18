Художественная гимнастика. Кубок мира. Ильтерякова стала 5-й в многоборье, победила Онофрийчук, Варфоломеев – 2-я, у России бронза в групповых упражнениях
Россиянка София Ильтерякова заняла пятое место в многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку. Сборная России завоевала бронзу в групповых упражнениях.
Художественная гимнастика
Кубок мира
Баку, Азербайджан
Многоборье
1. Таисия Онофрийчук (Украина) – 115,650
2. Дарья Варфоломеев (Германия) – 114,750
3. Стиляна Николова (Болгария) – 114,050
4. Тахмина Икромова (Узбекистан) – 112,550
5. София Ильтерякова (Россия) – 111,400
6. София Раффаэли (Италия) – 111,100...
15. Арина Ковшова (Россия) – 105,700
Групповые упражнения, многоборье
1. Израиль – 54,300
2. Испания – 54,050
3. Россия – 52,900
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
