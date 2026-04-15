  • Российской гимнастке Ильтеряковой вынесли предупреждение за то, что она не повернулась к флагам на награждении на Кубке мира
Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) вынесла предупреждение россиянке Софии Ильтеряковой за то, что она не повернулась к флагам на церемонии награждения на Кубке мира.

На турнире в Софии 15-летняя Ильтерякова взяла серебро в упражнениях с обручем. Победила украинка Таисия Онофрийчук, третье место заняла итальянка София Раффаэли. Во время исполнения гимна Украины на награждении Онофрийчук и Раффаэли развернулись к своим флагам, Ильтерякова стояла к ним спиной.

Ильтерякова выступала в нейтральном статусе.

«Спортсмены в статусе AIN несут полную ответственность за то, чтобы избегать любых действий, которые могут быть восприняты как неуважительные или политически мотивированные.

В соответствии с действующими нормами и установленными процедурами, специальному комитету было поручено оценить ситуацию, поскольку отказ спортсменки повернуться к флагам во время исполнения украинского гимна может объективно восприниматься как поведение, не соответствующее стандартам, ожидаемым от индивидуальных нейтральных атлетов.

Рассмотрев все обстоятельства, включая разъяснения, предоставленные спортсменкой, специальный комитет принял решение вынести ей предупреждение. Любое подобное нарушение правил проведения церемоний награждения или иное нарушение правил для нейтральных атлетов приведет к аннулированию ее статуса AIN.

Кроме того, этот досадный инцидент подчеркнул необходимость уточнения протокола проведения церемоний награждения в соответствии с Олимпийской хартией. В настоящее время ведется работа по оптимизации как соблюдения этого протокола, так и его доведения до всех заинтересованных сторон для обеспечения полного соответствия в будущем.

Спорт должен оставаться вне политики. Это в равной степени относится ко всем спортсменам, независимо от их национальности. Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) подтверждает свою полную приверженность соблюдению этого принципа», – говорится в заявлении организации.

Когда украинцы вообще уходят с награждения, чтобы не стоять рядом с нашими - это почему-то не замечается и не наказывается. Тогда это не расценивают как "неуважительное и политически мотивированное поведение". Надоели эти двойные стандарты.
Ответ Evgen Vynokurov
Комментарий скрыт
Братух, ну ты погугли что ли)
Онофрийчук и Раффаэли развернулись к СВОИМ флагам

Какие вопросы к нашей девчонке вообще?
а ничего, что у неё-то флага не было?
Ответ БезызбежноНаКрасный
Под каким флагом она приехала на соревнования?
Убегающим с церемонии награждения украинцам на Паралимпиаде, которым нужно было стоять рядом с россиянами, вынесли предупреждение?
"Спорт должен оставаться вне политики"! При этом наша спортсменка выступает под нейтральным статусом по политическим причинам)) . Вот же мрази лицемерные!
Молодец Ильтерякова!
Я считаю ,что такие ситуации
это полная вина международных организаций спорта.
Полноценного протокола по награждению нет, но наказать то хочется.
Лицемеры.
Что-то мне подсказывает, что украинцы обошлись бы без предупреждения при аналогичной ситуации
Ответ Влад Безруков
ну, через пару месяцев, после кучи событий в спорте, будет некоторое изменение картины мирового спорта
особенно если США решат и с Кубой повоевать
ок, прецедент есть. когда нашим гимнасткам вернут флаг и гимн посмотрим как украинки будут поворачиваться к российскому флагу)
Ответ MariaMavi
Не будут поворачиваться, то скажут что "это другое" или сделают вид что не заметили.
Ответ MariaMavi
Украинцам бы еще на одном пьедестале с нами бы оказаться…) там давным давно главное участие, лишь бы не в родном дурдоме торчать.
больное общество, Аминь 🙏
