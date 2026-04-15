Российской гимнастке Ильтеряковой вынесли предупреждение за то, что она не повернулась к флагам на награждении на Кубке мира

World Gymnastics вынесла предупреждение российской гимнастке Ильтеряковой.

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) вынесла предупреждение россиянке Софии Ильтеряковой за то, что она не повернулась к флагам на церемонии награждения на Кубке мира.

На турнире в Софии 15-летняя Ильтерякова взяла серебро в упражнениях с обручем. Победила украинка Таисия Онофрийчук, третье место заняла итальянка София Раффаэли. Во время исполнения гимна Украины на награждении Онофрийчук и Раффаэли развернулись к своим флагам, Ильтерякова стояла к ним спиной.

Ильтерякова выступала в нейтральном статусе.

«Спортсмены в статусе AIN несут полную ответственность за то, чтобы избегать любых действий, которые могут быть восприняты как неуважительные или политически мотивированные.

В соответствии с действующими нормами и установленными процедурами, специальному комитету было поручено оценить ситуацию, поскольку отказ спортсменки повернуться к флагам во время исполнения украинского гимна может объективно восприниматься как поведение, не соответствующее стандартам, ожидаемым от индивидуальных нейтральных атлетов.

Рассмотрев все обстоятельства, включая разъяснения, предоставленные спортсменкой, специальный комитет принял решение вынести ей предупреждение. Любое подобное нарушение правил проведения церемоний награждения или иное нарушение правил для нейтральных атлетов приведет к аннулированию ее статуса AIN.

Кроме того, этот досадный инцидент подчеркнул необходимость уточнения протокола проведения церемоний награждения в соответствии с Олимпийской хартией. В настоящее время ведется работа по оптимизации как соблюдения этого протокола, так и его доведения до всех заинтересованных сторон для обеспечения полного соответствия в будущем.

Спорт должен оставаться вне политики. Это в равной степени относится ко всем спортсменам, независимо от их национальности. Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) подтверждает свою полную приверженность соблюдению этого принципа», – говорится в заявлении организации.

