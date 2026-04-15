  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Ирина Винер сообщила, что ее включили в число почетных членов Международной федерации гимнастики: «Я благодарна за признание, которое разделяю со своей страной и ученицами»
0

Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Ирина Винер сообщила, что ее включили в число почетных членов международной федерации.

«Дорогие друзья, быть включенной в число почетных членов Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) – для меня огромная честь и высокая оценка труда всей моей жизни.

Я благодарна за признание, которое разделяю со своей страной и моими ученицами. Большое спасибо!» – написала Винер.

Винер 77 лет, она была главным тренером сборной России по художественной гимнастике с 2001 по 2025 год. В числе ее учениц были олимпийские чемпионки Алина Кабаева, Евгения Канаева, Маргарита Мамун и другие титулованные спортсменки.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Ирины Винер
художественная гимнастика
logoИрина Винер
World Gymnastics (FIG)
logoсборная России (художественная гимнастика)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
