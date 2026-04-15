  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  Тимофей Мозгов: «Меня впечатлила художественная гимнастика. Я поначалу представлял себе, что это какая‑то фигня»
5

Тимофей Мозгов: «Меня впечатлила художественная гимнастика. Я поначалу представлял себе, что это какая‑то фигня»

Тимофей Мозгов рассказал, что его впечатлила художественная гимнастика.

Бывший баскетболист сборной России Тимофей Мозгов рассказал, что его впечатлила художественная гимнастика.

Мозгов – бронзовый призер Олимпийских игр-2012 в составе сборной России, а также чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленда».

– Не так давно видела вас на чемпионате России по художественной гимнастике. Что побудило посетить турнир?

– Это было как раз под праздник, и мой друг Андрей Арбузов организовывал внутри чемпионата одно мероприятие: мы поздравляли девочек с 8 марта. На мероприятии еще были ветераны гимнастики. И мы там дарили цветы. Спасибо Андрею за такую акцию, он большой молодец.

– А сами соревнования по художественной гимнастике вам интересны?

– Меня этот вид спорта впечатлил. Я поначалу представлял себе, что это какая‑то фигня. Просто когда ты со стороны смотришь на чужую работу, тебе кажется, что все это очень легко. А тут меня впечатлило, как высоко они подкидывают булавы и обручи. Действительно видно, что там большая работа у них.

Мне понравилось, интересно было расширить кругозор. Но говорить о том, что в дальнейшем буду регулярно очень пристально следить за художественной гимнастикой, я бы не стал, – ответил Мозгов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
художественная гимнастика
Тимофей Мозгов
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Маленькая тайна есть у каждого в сердце, там она танцует за невидимой дверцей
Ответ pikachy88888888
Маленькая тайна есть у каждого в сердце, там она танцует за невидимой дверцей
Минуту голову ломал, вспоминая откуда эти слова)
Тем, кто тоже ломает или просто не понял - была такая песня про Алину Кабаеву, звезду художественной гимнастики)
Пора в президенты!
Самое удивительное, что подавляющее большинство художественных гимнасток (да и спортивных тоже) до сих пор считают баскетбол какой-то фигнёй, несмотря на то, что они (баскетболисты) тоже очень высоко мячи кидают.
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
DAWGS Кириленко обыграли Rocket Team Мозгова, Underground Bizne$ победил AUF. Результаты уик-энда Media Basket
12 апреля, 19:34
Художественная гимнастика. Кубок мира. Борисова взяла серебро в обруче, Варфоломеев – 3-я, победила Икромова
12 апреля, 09:13
Горносько о нейтральном статусе: «В Беларуси к этому относятся проще, чем в России. Нам сказали абсолютно спокойно, что мы можем выступать»
11 апреля, 15:20
Рекомендуем
Главные новости
Художественная гимнастика. Кубок мира. Ильтерякова стала 5-й в многоборье, победила Онофрийчук, Варфоломеев – 2-я, у России бронза в групповых упражнениях
вчера, 15:19
Бладцева о победе на чемпионате Европы: «Эмоции до сих пор непонятные. Наверное, я просто рада, что вся работа прошла не зря»
17 апреля, 13:48
Лейла Васильева пропустит Кубок России по спортивной гимнастике из-за травмы
17 апреля, 07:41
Российской гимнастке Ильтеряковой вынесли предупреждение за то, что она не повернулась к флагам на награждении на Кубке мира
15 апреля, 16:45
Ирина Винер сообщила, что ее включили в число почетных членов Международной федерации гимнастики: «Я благодарна за признание, которое разделяю со своей страной и ученицами»
15 апреля, 09:29
Тренер российских батутистов Рыжков о победе на чемпионате Европы: «Мы вернулись очень феерично»
13 апреля, 06:41
Сборная России победила в медальном зачете чемпионата Европы по прыжкам на батуте
13 апреля, 06:32
🥇 Чемпионат Европы по прыжкам на батуте. Калашникова победила в двойном минитрампе, Бладцева – в индивидуальных прыжках
12 апреля, 15:55
Художественная гимнастика. Кубок мира. Борисова взяла серебро в обруче, Варфоломеев – 3-я, победила Икромова
12 апреля, 09:13
🥇 Россияне победили на ЧЕ по прыжкам на батуте в мужском и женском командных турнирах, а также на акробатической дорожке
11 апреля, 19:30
Ко всем новостям
Последние новости
Гимнаст Бондаренко о падении в опорном прыжке в Афинах-2004: «Последствия дали о себе знать – серьезная травма, мне пришлось оперировать позвоночник»
11 декабря 2025, 09:57
Алина Горносько: «Порой мне кажется, что соперницы меня боятся из‑за моего опыта»
14 ноября 2025, 08:11
Мария Борисова: «Надо все время усложнять программу, чтобы быть еще лучше и получать максимально высокие оценки»
14 ноября 2025, 07:58
«Каждый предмет коварен по‑своему. Нужна предельная внимательность». Олимпийская чемпионка Максимова о гимнастике
14 ноября 2025, 07:39
Лидия Иванова: «Маринов способный и талантливый парень, который еще скажет свое слово в мировой гимнастике»
25 октября 2025, 12:49
Роднина о золоте гимнастки Мельниковой на ЧМ: «Только так и нужно возвращаться на международную арену. Тогда будут и победы, а за ними – и флаг с гимном»
24 октября 2025, 11:40
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
9 октября 2025, 12:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
8 октября 2025, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября 2025, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
12 июля 2025, 13:27
Рекомендуем