Тимофей Мозгов: «Меня впечатлила художественная гимнастика. Я поначалу представлял себе, что это какая‑то фигня»

Тимофей Мозгов рассказал, что его впечатлила художественная гимнастика.

Бывший баскетболист сборной России Тимофей Мозгов рассказал, что его впечатлила художественная гимнастика.

Мозгов – бронзовый призер Олимпийских игр-2012 в составе сборной России, а также чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленда».

– Не так давно видела вас на чемпионате России по художественной гимнастике. Что побудило посетить турнир?

– Это было как раз под праздник, и мой друг Андрей Арбузов организовывал внутри чемпионата одно мероприятие: мы поздравляли девочек с 8 марта. На мероприятии еще были ветераны гимнастики. И мы там дарили цветы. Спасибо Андрею за такую акцию, он большой молодец.

– А сами соревнования по художественной гимнастике вам интересны?

– Меня этот вид спорта впечатлил. Я поначалу представлял себе, что это какая‑то фигня. Просто когда ты со стороны смотришь на чужую работу, тебе кажется, что все это очень легко. А тут меня впечатлило, как высоко они подкидывают булавы и обручи. Действительно видно, что там большая работа у них.

Мне понравилось, интересно было расширить кругозор. Но говорить о том, что в дальнейшем буду регулярно очень пристально следить за художественной гимнастикой, я бы не стал, – ответил Мозгов.