  • 🥇 Чемпионат Европы по прыжкам на батуте. Калашникова победила в двойном минитрампе, Бладцева – в индивидуальных прыжках
🥇 Чемпионат Европы по прыжкам на батуте. Калашникова победила в двойном минитрампе, Бладцева – в индивидуальных прыжках

Батутистки Калашникова и Бладцева завоевали золото на ЧЕ в Португалии.

Россиянка Алена Калашникова завоевала золото чемпионата Европы по прыжкам на батуте в дисциплине «двойной минитрамп».

Турнир проходит в Португалии. Калашникова набрала 25,900 балла. Серебряным призером стала британка Молли Маккена (25,600), бронзовым – ее соотечественница Кристи Вей (10,200).

В аналогичной дисциплине у мужчин серебро завоевал россиянин Михаил Юрьев, бронзу – еще один российский батутист Тимофей Голубенко. Победу одержал британец Омо Айкеремиоха.

Еще одна россиянка Анжела Бладцева стала чемпионкой Европы в индивидуальных прыжках, набрав 58,680 балла. Второе место заняла белоруска Яна Лебедева (58,240), третье – россиянка София Аляева (57,670).

В индивидуальных прыжках у мужчин бронзу завоевал россиянин Кирилл Козлов. Победителем стал белорус Иван Литвинович, серебряным призером – португалец Гэбриел Альбукерке. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Михаил Юрьев
результаты
Прыжки на батуте
сборная России жен (прыжки на батуте)
сборная России по прыжкам на батуте
Яна Лебедева
logoАнжела Бладцева
logoИван Литвинович
Кирилл Козлов
logoсборная Беларуси жен
София Аляева
logoсборная Беларуси
чемпионат Европы по прыжкам на батуте
Российской гимнастке Ильтеряковой вынесли предупреждение за то, что она не повернулась к флагам на награждении на Кубке мира
вчера, 16:45
Ирина Винер сообщила, что ее включили в число почетных членов Международной федерации гимнастики: «Я благодарна за признание, которое разделяю со своей страной и ученицами»
вчера, 09:29
Тимофей Мозгов: «Меня впечатлила художественная гимнастика. Я поначалу представлял себе, что это какая‑то фигня»
вчера, 09:17
Тренер российских батутистов Рыжков о победе на чемпионате Европы: «Мы вернулись очень феерично»
13 апреля, 06:41
Сборная России победила в медальном зачете чемпионата Европы по прыжкам на батуте
13 апреля, 06:32
Художественная гимнастика. Кубок мира. Борисова взяла серебро в обруче, Варфоломеев – 3-я, победила Икромова
12 апреля, 09:13
🥇 Россияне победили на ЧЕ по прыжкам на батуте в мужском и женском командных турнирах, а также на акробатической дорожке
11 апреля, 19:30
Горносько о нейтральном статусе: «В Беларуси к этому относятся проще, чем в России. Нам сказали абсолютно спокойно, что мы можем выступать»
11 апреля, 15:20
🥇 Борисова выиграла золото в многоборье на Кубке мира по художественной гимнастике, олимпийская чемпионка Варфоломеев – 2-я
11 апреля, 13:19
Мария Борисова лидирует после первого дня многоборья на Кубке мира в Ташкенте
10 апреля, 13:56
Гимнаст Бондаренко о падении в опорном прыжке в Афинах-2004: «Последствия дали о себе знать – серьезная травма, мне пришлось оперировать позвоночник»
11 декабря 2025, 09:57
Алина Горносько: «Порой мне кажется, что соперницы меня боятся из‑за моего опыта»
14 ноября 2025, 08:11
Мария Борисова: «Надо все время усложнять программу, чтобы быть еще лучше и получать максимально высокие оценки»
14 ноября 2025, 07:58
«Каждый предмет коварен по‑своему. Нужна предельная внимательность». Олимпийская чемпионка Максимова о гимнастике
14 ноября 2025, 07:39
Лидия Иванова: «Маринов способный и талантливый парень, который еще скажет свое слово в мировой гимнастике»
25 октября 2025, 12:49
Роднина о золоте гимнастки Мельниковой на ЧМ: «Только так и нужно возвращаться на международную арену. Тогда будут и победы, а за ними – и флаг с гимном»
24 октября 2025, 11:40
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
9 октября 2025, 12:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
8 октября 2025, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября 2025, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
12 июля 2025, 13:27
