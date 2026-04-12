🥇 Чемпионат Европы по прыжкам на батуте. Калашникова победила в двойном минитрампе, Бладцева – в индивидуальных прыжках

Батутистки Калашникова и Бладцева завоевали золото на ЧЕ в Португалии.

Россиянка Алена Калашникова завоевала золото чемпионата Европы по прыжкам на батуте в дисциплине «двойной минитрамп».

Турнир проходит в Португалии. Калашникова набрала 25,900 балла. Серебряным призером стала британка Молли Маккена (25,600), бронзовым – ее соотечественница Кристи Вей (10,200).

В аналогичной дисциплине у мужчин серебро завоевал россиянин Михаил Юрьев, бронзу – еще один российский батутист Тимофей Голубенко. Победу одержал британец Омо Айкеремиоха.

Еще одна россиянка Анжела Бладцева стала чемпионкой Европы в индивидуальных прыжках, набрав 58,680 балла. Второе место заняла белоруска Яна Лебедева (58,240), третье – россиянка София Аляева (57,670).

В индивидуальных прыжках у мужчин бронзу завоевал россиянин Кирилл Козлов. Победителем стал белорус Иван Литвинович, серебряным призером – португалец Гэбриел Альбукерке.