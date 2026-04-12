Художественная гимнастика. Кубок мира. Борисова взяла серебро в обруче, Варфоломеев – 3-я, победила Икромова
Российская гимнастка Борисова взяла серебро в обруче на Кубке мира в Ташкенте.
Россиянка Мария Борисова завоевала серебро в упражнениях с обручем на этапе Кубка мира в Ташкенте. Также у сборной России серебро и бронза в групповых упражнениях.
Художественная гимнастика
Кубок мира
Ташкент, Узбекистан
Обруч
1. Тахмина Икромова (Узбекистан) – 29,700
2. Мария Борисова (Россия) – 28,550
3. Дарья Варфоломеев (Германия) – 28,500
4. Рин Киз (США) – 28,250
5. Ева Кононова (Россия) – 27,850
Групповые упражнения
Пять мячей
1. Китай – 27,300
2. Россия – 25,950
3. Беларусь – 25,600
Три обруча и две пары булав
1. Китай – 28,950
2. Бразилия – 28,100
3. Россия – 27,400
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
