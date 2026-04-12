Художественная гимнастика. Кубок мира. Борисова взяла серебро в обруче, Варфоломеев – 3-я, победила Икромова

Российская гимнастка Борисова взяла серебро в обруче на Кубке мира в Ташкенте.

Россиянка Мария Борисова завоевала серебро в упражнениях с обручем на этапе Кубка мира в Ташкенте. Также у сборной России серебро и бронза в групповых упражнениях.

Художественная гимнастика

Кубок мира

Ташкент, Узбекистан

Обруч

1. Тахмина Икромова (Узбекистан) – 29,700

2. Мария Борисова (Россия) – 28,550

3. Дарья Варфоломеев (Германия) – 28,500

4. Рин Киз (США) – 28,250

5. Ева Кононова (Россия) – 27,850

Групповые упражнения

Пять мячей

1. Китай – 27,300

2. Россия – 25,950

3. Беларусь – 25,600

Три обруча и две пары булав

1. Китай – 28,950

2. Бразилия – 28,100

3. Россия – 27,400