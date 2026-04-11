Горносько о нейтральном статусе: «В Беларуси к этому относятся проще, чем в России. Нам сказали абсолютно спокойно, что мы можем выступать»

Горносько: в Беларуси к нейтральному статусу относятся проще, чем в России.

– У нас в России чуть ли не каждый день возникают эти разговоры – выступать в нейтральном статусе или не выступать.

– У нас все намного проще. Мы сразу поняли, что спортсмены здесь ни при чем — они просто должны выступать. И в принципе, мы находимся чуть-чуть в разных ситуациях — в России и в Беларуси. Нам сказали абсолютно спокойно, что можем выступать.

Само получение нейтрального статуса – это тяжелые карты, дорогие, со своими нюансами. Получить нейтральный статус – это уже победа. Понятно, что я бы с удовольствием снова застала выступления, как было раньше. Но мы живем в историческое время, видимо. И сейчас так, – сказала Горносько в интервью Яне Батыршиной.

Спортсменка также сообщила, что не собирается выступать до следующей Олимпиады. Горносько является чемпионкой мира 2021 года и бронзовым призером Игр-2020.

«Я не ощущаю себя на четверть века в этом году. Это точно так. Где-то с лицом мне повезло. Может, спорт меня «заморозил». Но... здоровье. Я об этом никогда не говорю, не оправдываюсь. Но, наверное, будет неправильным решением ценой собственного здоровья доползти до своей третьей Олимпиады», – отметила Горносько.