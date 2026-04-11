3

🥇 Россияне победили на ЧЕ по прыжкам на батуте в мужском и женском командных турнирах, а также на акробатической дорожке

Россияне выиграли командный турнир на ЧЕ по прыжкам на батуте.

Российские спортсмены выиграли мужские командные соревнования в дисциплине «двойной минитрамп» на чемпионате Европы по прыжкам на батуте.

Турнир проходит в Португалии. В составе российской команды в нейтральном статусе выступили Александр Бутько, Михаил Юрьев, Лев Бусарев и Тимофей Голубенко. В общей сложности они набрали 26 очков.

Позже в аналогичном командном турнире победила женская российская команда, за которую выступили Галина Бегим, Дарья Тихонова, Рената Усманова и Алена Калашникова. Они также набрали 26 очков. 

Также россиянки завоевали золото на акробатической дорожке. В составе команды выступали Арина Каляндра, Александра Лямина, Мария Савченко и Елена Нейман. У них получилось набрать 30 очков.

Чемпионат Европы завершится 12 апреля.  В последний раз российская сборная участвовала в чемпионате Европы в 2021 году. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Ещё юниорки на батуте взяли золото, юниоры - серебро.
У женщин на батуте серебро, уступили Белоруссии.

На трамплине у юниоров тоже золото.
На АКД у женщин и у юниорок - золото. Юниоры в команднике не были представлены.

Остальные ещё не начали прыгать на текущий момент.
В общем, из 9 разыгранных командников - 7 золотых медалей, одна серебряная и одной команды не было.
Последние три команды также закончили выступления.
Мужчины в прыжках на батуте тоже взяли серебро, уступив белорусам.
Юниорки на минитрампе завоевали золото, взяв 30 баллов из 30 возможных.
Мужчины на дорожке, к сожалению, стали только 4-ми.

Итого из 12 разыгранных командных комплектов наши забрали 8 золотых и 2 серебряных медали.
