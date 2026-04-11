🥇 Россияне победили на ЧЕ по прыжкам на батуте в мужском и женском командных турнирах, а также на акробатической дорожке

Россияне выиграли командный турнир на ЧЕ по прыжкам на батуте.

Российские спортсмены выиграли мужские командные соревнования в дисциплине «двойной минитрамп» на чемпионате Европы по прыжкам на батуте.

Турнир проходит в Португалии. В составе российской команды в нейтральном статусе выступили Александр Бутько, Михаил Юрьев, Лев Бусарев и Тимофей Голубенко. В общей сложности они набрали 26 очков.

Позже в аналогичном командном турнире победила женская российская команда, за которую выступили Галина Бегим , Дарья Тихонова, Рената Усманова и Алена Калашникова. Они также набрали 26 очков.

Также россиянки завоевали золото на акробатической дорожке. В составе команды выступали Арина Каляндра, Александра Лямина, Мария Савченко и Елена Нейман. У них получилось набрать 30 очков.

Чемпионат Европы завершится 12 апреля. В последний раз российская сборная участвовала в чемпионате Европы в 2021 году.