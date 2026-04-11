🥇 Борисова выиграла золото в многоборье на Кубке мира по художественной гимнастике, олимпийская чемпионка Варфоломеев – 2-я

Борисова выиграла золото в многоборье на Кубке мира по художественной гимнастике.

Россиянка Мария Борисова одержала победу в многоборье на Кубке мира по художественной гимнастике в Ташкенте. Это первое золото КМ в карьере для 18-летней Борисовой. Художественная гимнастика Кубок мира Ташкент, Узбекистан Многоборье 1. Мария Борисова (Россия) – 113,50 2. Дарья Варфоломеев (Германия) – 112,65 3. Тахмина Икромова (Узбекистан) – 110,90 4. Рин Киз (США) – 109,05 5. Вера Туголукова (Кипр) – 109,00 6. Лола Джураева (Узбекистан) – 108,55 7. Лилиана Левиньски (Польша) – 108,45 8. Ева Кононова (Россия) – 107,90