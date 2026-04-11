  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • 🥇 Борисова выиграла золото в многоборье на Кубке мира по художественной гимнастике, олимпийская чемпионка Варфоломеев – 2-я
8

Россиянка Мария Борисова одержала победу в многоборье на Кубке мира по художественной гимнастике в Ташкенте.

Это первое золото КМ в карьере для 18-летней Борисовой.

Художественная гимнастика

Кубок мира

Ташкент, Узбекистан

Многоборье

1. Мария Борисова (Россия) – 113,50

2. Дарья Варфоломеев (Германия) – 112,65

3. Тахмина Икромова (Узбекистан) – 110,90

4. Рин Киз (США) – 109,05

5. Вера Туголукова (Кипр) – 109,00

6. Лола Джураева (Узбекистан) – 108,55

7. Лилиана Левиньски (Польша) – 108,45

8. Ева Кононова (Россия) – 107,90

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Тахмина Икромова
Мария Борисова
logoсборная России (художественная гимнастика)
logoсборная Германии по художественной гимнастике
результаты
logoДарья Варфоломеев
сборная Узбекистана (жен)
художественная гимнастика
Кубок мира
Ева Кононова
сборная США (художественная гимнастика)
Вера Туголукова
Рин Киз
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Маша молодец 👏, поздравляю.
Умница, девочка! Пора возвращать короны и кубки домой.
Машенька умница! Так держать!
Яркая победа! Поздравляем! Мария - умничка!!!
Гимнастика в Telegram
