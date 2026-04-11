🥇 Борисова выиграла золото в многоборье на Кубке мира по художественной гимнастике, олимпийская чемпионка Варфоломеев – 2-я
Россиянка Мария Борисова одержала победу в многоборье на Кубке мира по художественной гимнастике в Ташкенте.
Это первое золото КМ в карьере для 18-летней Борисовой.
Художественная гимнастика
Кубок мира
Ташкент, Узбекистан
Многоборье
1. Мария Борисова (Россия) – 113,50
2. Дарья Варфоломеев (Германия) – 112,65
3. Тахмина Икромова (Узбекистан) – 110,90
4. Рин Киз (США) – 109,05
5. Вера Туголукова (Кипр) – 109,00
6. Лола Джураева (Узбекистан) – 108,55
7. Лилиана Левиньски (Польша) – 108,45
8. Ева Кононова (Россия) – 107,90
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Маша молодец 👏, поздравляю.
Умница, девочка! Пора возвращать короны и кубки домой.
Машенька умница! Так держать!
Яркая победа! Поздравляем! Мария - умничка!!!
