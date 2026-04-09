Борисова, Кононова и еще пять россиянок выступят на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте

Семь российских гимнасток выступят на этапе Кубка мира в Ташкенте.

Тренерский штаб сборной России по художественной гимнастике изменил состав команды в групповых упражнениях на апрельский этап Кубка мира в Ташкенте, сообщает ТАСС.

Соревнования пройдут с 10 по 12 апреля.

В обновленную заявку российской команды вошли Николь Андрончик, Алина Прощалыкина, Злата Ремчукова, Нелли Реутская и Алена Селиверстова. В индивидуальном многоборье выступят Мария Борисова и Ева Кононова.

Первоначально в групповых упражнениях на этап были заявлены Сабина Байбурина, Мария Федоровцева, Амина Идрисова, Нонна Нянина, Алина Русанова и Екатерина Тимошенко. Ранее эта команда завоевала два золота и серебро на этапе Кубка мира в Болгарии.

Россиянки выступают на Кубке мира в нейтральном статусе.