Борисова, Кононова и еще пять россиянок выступят на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте
Семь российских гимнасток выступят на этапе Кубка мира в Ташкенте.
Тренерский штаб сборной России по художественной гимнастике изменил состав команды в групповых упражнениях на апрельский этап Кубка мира в Ташкенте, сообщает ТАСС.
Соревнования пройдут с 10 по 12 апреля.
В обновленную заявку российской команды вошли Николь Андрончик, Алина Прощалыкина, Злата Ремчукова, Нелли Реутская и Алена Селиверстова. В индивидуальном многоборье выступят Мария Борисова и Ева Кононова.
Первоначально в групповых упражнениях на этап были заявлены Сабина Байбурина, Мария Федоровцева, Амина Идрисова, Нонна Нянина, Алина Русанова и Екатерина Тимошенко. Ранее эта команда завоевала два золота и серебро на этапе Кубка мира в Болгарии.
Россиянки выступают на Кубке мира в нейтральном статусе.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Удачи нашим девчонкам! Очень верим в них...
всем собранности и стабильности,особенно маше..
Как радостно и приятно, что наконец в разделе Гимнастика появились новости и они с международной арены! Вот бы еще трансляции вернулись на тв!
