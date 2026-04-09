  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Борисова, Кононова и еще пять россиянок выступят на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте
3

Борисова, Кононова и еще пять россиянок выступят на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте

Семь российских гимнасток выступят на этапе Кубка мира в Ташкенте.

Тренерский штаб сборной России по художественной гимнастике изменил состав команды в групповых упражнениях на апрельский этап Кубка мира в Ташкенте, сообщает ТАСС.

Соревнования пройдут с 10 по 12 апреля. 

В обновленную заявку российской команды вошли Николь Андрончик, Алина Прощалыкина, Злата Ремчукова, Нелли Реутская и Алена Селиверстова. В индивидуальном многоборье выступят Мария Борисова и Ева Кононова.

Первоначально в групповых упражнениях на этап были заявлены Сабина Байбурина, Мария Федоровцева, Амина Идрисова, Нонна Нянина, Алина Русанова и Екатерина Тимошенко. Ранее эта команда завоевала два золота и серебро на этапе Кубка мира в Болгарии. 

Россиянки выступают на Кубке мира в нейтральном статусе.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoсборная России (художественная гимнастика)
Ева Кононова
Кубок мира
ТАСС
художественная гимнастика
Мария Борисова
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Удачи нашим девчонкам! Очень верим в них...
всем собранности и стабильности,особенно маше..
Как радостно и приятно, что наконец в разделе Гимнастика появились новости и они с международной арены! Вот бы еще трансляции вернулись на тв!
Гимнастика в Telegram
