Чемпион мира по спортивной гимнастике Адем Асил выступит на Кубке России в Сириусе

Чемпион мира Асил выступит на Кубке России по спортивной гимнастике.

Турецкий гимнаст Адем Асил выступит на Кубке России в Сириусе.

Асил – чемпион мира 2022 года в упражнении на кольцах, серебряный призер 2025 года. В прошлом году он вне конкурса выступал на чемпионате России по спортивной гимнастике.

Соревнования пройдут с 21 по 26 апреля. Помимо Асила, на них заявлен другой турецкий гимнаст – Ферхат Арыджан, бронзовый призер чемпионата мира-2021 в упражнениях на брусьях.