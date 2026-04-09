Чемпион мира по спортивной гимнастике Адем Асил выступит на Кубке России в Сириусе
Турецкий гимнаст Адем Асил выступит на Кубке России в Сириусе.
Асил – чемпион мира 2022 года в упражнении на кольцах, серебряный призер 2025 года. В прошлом году он вне конкурса выступал на чемпионате России по спортивной гимнастике.
Соревнования пройдут с 21 по 26 апреля. Помимо Асила, на них заявлен другой турецкий гимнаст – Ферхат Арыджан, бронзовый призер чемпионата мира-2021 в упражнениях на брусьях.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
