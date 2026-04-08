Чемпионка мира Корнецкая пропустит чемпионат Европы по прыжкам на батуте из-за проблем с визой

Корнецкая не выступит на чемпионате Европы по прыжкам на батуте из-за визы.

Двукратная чемпионка мира по прыжкам на батуте россиянка Анна Корнецкая пропустит чемпионат Европы в Португалии из-за отсутствия визы.

Об этом сообщил главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков.

«У нас осталась дома Аня Корнетская. Я допускаю, что это связано с поздней подачей документов на оформление визы. К сожалению, получилось так.

Наша федерация сделала все, чтобы та же Аня получила побыстрее визу. То же самое могу сказать и про наших коллег из Португалии, которые пытались решить этот вопрос через свой Национальный олимпийский комитет. Но это все-таки общественная организация, а решение о выдаче виз принимает МИД Португалии», – сказал Рыжков.

Чемпионат и первенство Европы по прыжкам на батуте пройдут с 8 по 12 апреля в Портимао.