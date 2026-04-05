🥇🥈 Спортивная гимнастика. Кубок мира. Маринов победил в вольных упражнениях, Духно – 2-й

Маринов победил в вольных упражнения на Кубке мира, Духно – 2-й.

Российские гимнасты Даниел Маринов и Арсений Духно взяли золото и серебро в вольных упражнениях на этапе Кубка мира в Египте. Спортивная гимнастика Кубок мира Каир, Египет Мужчины Вольные упражнения 1. Даниел Маринов (Россия) – 14,233 2. Арсений Духно (Россия) – 14,133 3. Элдрю Юло (Филиппины) – 14,000 Женщины Опорный прыжок 1. Лайя Фонт (Испания) – 13,533 2. Хиллари Херон (Панама) – 13,499 3. Юй Линьминь (Китай) – 13,349... 5. Елизавета Ус (Россия) – 13,299