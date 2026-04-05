6

🥇🥈 Спортивная гимнастика. Кубок мира. Маринов победил в вольных упражнениях, Духно – 2-й

Маринов победил в вольных упражнения на Кубке мира, Духно – 2-й.

Российские гимнасты Даниел Маринов и Арсений Духно взяли золото и серебро в вольных упражнениях на этапе Кубка мира в Египте. 

Спортивная гимнастика

Кубок мира

Каир, Египет

Мужчины

Вольные упражнения

1. Даниел Маринов (Россия) – 14,233

2. Арсений Духно (Россия) – 14,133

3. Элдрю Юло (Филиппины) – 14,000

Женщины

Опорный прыжок

1. Лайя Фонт (Испания) – 13,533

2. Хиллари Херон (Панама) – 13,499

3. Юй Линьминь (Китай) – 13,349...

5. Елизавета Ус (Россия) – 13,299

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Кубок мира
Даниел Маринов
Арсений Духно
logoсборная России по спортивной гимнастике
спортивная гимнастика
результаты
logoКарлос Эдриель Юло
Елизавета Ус
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Давно не следил за гимнастикой, наши там вроде всегда топ были. А где китайцы?
Молодцы!Радость и гордость за вас!
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
