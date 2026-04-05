🥇🥈 Спортивная гимнастика. Кубок мира. Маринов победил в вольных упражнениях, Духно – 2-й
Российские гимнасты Даниел Маринов и Арсений Духно взяли золото и серебро в вольных упражнениях на этапе Кубка мира в Египте.
Спортивная гимнастика
Кубок мира
Каир, Египет
Мужчины
Вольные упражнения
1. Даниел Маринов (Россия) – 14,233
2. Арсений Духно (Россия) – 14,133
3. Элдрю Юло (Филиппины) – 14,000
Женщины
Опорный прыжок
1. Лайя Фонт (Испания) – 13,533
2. Хиллари Херон (Панама) – 13,499
3. Юй Линьминь (Китай) – 13,349...
5. Елизавета Ус (Россия) – 13,299
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
6 комментариев
Молодцы 👍
Молодцы!
Отлично!
Давно не следил за гимнастикой, наши там вроде всегда топ были. А где китайцы?
Молодцы!Радость и гордость за вас!
