Художественная гимнастика. Гран-при. Борисова взяла серебро в многоборье и золото и три бронзы в отдельных видах
Российская гимнастка Мария Борисова завоевала пять медалей на этапе Гран-при во Франции.
Художественная гимнастика
Гран-при
Тье, Франция
5 апреля
Обруч
1. Тара Драгаш (Италия) — 29,250
2. Акмарал Ерекешева (Казахстан) — 29,150
3. Мария Борисова (Россия) — 28,050
Мяч
1. Алина Горносько (Беларусь) — 29,850
2. Тара Драгаш (Италия) — 29,350
3. Мария Борисова (Россия) — 28,250
Булавы
1. Мария Борисова (Россия) — 27,950
2. Алина Горносько (Беларусь) — 27,400
3. Акмарал Ерекешева (Казахстан) — 27,300
Лента
1. Алина Горносько (Беларусь) —27,500
2. Акмарал Ерекешева (Казахстан) — 27,400
3. Мария Борисова (Россия) — 27,100
4 апреля
Многоборье
1. Алина Горносько (Беларусь) — 112,200
2. Мария Борисова (Россия) — 110,350
3. Акмарал Ерекешева (Казахстан) — 106,900
4. Тара Драгаш (Италия) — 106,450
5. Полина Карика (Украина) — 104,450
6. Мария Эдуарда (Бразилия) — 103,100
7. Лили Рамонатхо (Франция) — 102,550
8. Маена Миллон (Франция) — 101,550