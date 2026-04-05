  • Художественная гимнастика. Гран-при. Борисова взяла серебро в многоборье и золото и три бронзы в отдельных видах
Художественная гимнастика. Гран-при. Борисова взяла серебро в многоборье и золото и три бронзы в отдельных видах

Борисова завоевала 5 медали на Гран-при по художественной гимнастике во Франции.

Российская гимнастка Мария Борисова завоевала пять медалей на этапе Гран-при во Франции. 

Художественная гимнастика

Гран-при

Тье, Франция

5 апреля

Обруч

1. Тара Драгаш (Италия) — 29,250

2. Акмарал Ерекешева (Казахстан) — 29,150

3. Мария Борисова (Россия) — 28,050

Мяч

1. Алина Горносько (Беларусь) — 29,850

2. Тара Драгаш (Италия) — 29,350

3. Мария Борисова (Россия) — 28,250

Булавы

1. Мария Борисова (Россия) — 27,950

2. Алина Горносько (Беларусь) — 27,400

3. Акмарал Ерекешева (Казахстан) — 27,300

Лента

1. Алина Горносько (Беларусь) —27,500

2. Акмарал Ерекешева (Казахстан) — 27,400

3. Мария Борисова (Россия) — 27,100

4 апреля

Многоборье

1. Алина Горносько (Беларусь) — 112,200

2. Мария Борисова (Россия) — 110,350

3. Акмарал Ерекешева (Казахстан) — 106,900

4. Тара Драгаш (Италия) — 106,450

5. Полина Карика (Украина) — 104,450

6. Мария Эдуарда (Бразилия) — 103,100

7. Лили Рамонатхо (Франция) — 102,550

8. Маена Миллон (Франция) — 101,550

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Мария - умничка! Поздравляем! Золотые медали не за горами!!!
Змагарша на пьедестале то стояла с нашей или выразила солидарность, как ранее ?
Материалы по теме
Наши гимнастки-художницы вернулись: первая победа и жест на награждении
31 марта, 07:15
Российская гимнастка Ильтерякова не повернулась к флагам во время исполнения гимна Украины на Кубке мира в Болгарии
30 марта, 16:28Фото
Российская гимнастка Ильтерякова взяла серебро в обруче на этапе Кубке мира в Болгарии, у России золото в групповых упражнениях
30 марта, 13:52
Рекомендуем
Главные новости
Борисова, Кононова и еще пять россиянок выступят на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте
сегодня, 07:55
Чемпион мира по спортивной гимнастике Адем Асил выступит на Кубке России в Сириусе
сегодня, 07:39
Чемпионка мира Корнецкая пропустит чемпионат Европы по прыжкам на батуте из-за проблем с визой
вчера, 20:49
🥉 Духно завоевал бронзу на брусьях на Кубке мира в Египте
6 апреля, 14:51
🥇🥈 Спортивная гимнастика. Кубок мира. Маринов победил в вольных упражнениях, Духно – 2-й
5 апреля, 12:46
Россияне Духно, Маринов и Ус выступят в финалах на Кубке мира по спортивной гимнастике в Каире
4 апреля, 20:07
World Gymnastics расследует инцидент с россиянкой Ильтеряковой, стоявшей спиной к флагам на награждении на Кубке мира
1 апреля, 11:55
Свищев о просьбе Украины лишить Ильтерякову нейтрального статуса: «Пусть призывают к чему угодно. Наша спортсменка проявила свою гражданскую позицию»
31 марта, 17:04
Федерация гимнастики Украины призвала лишить россиянку Ильтерякову нейтрального статуса после инцидента с флагами на награждении
31 марта, 15:25
Якубов не выступит на Кубке мира по спортивной гимнастике в Каире по решению тренерского штаба
31 марта, 08:35
Ко всем новостям
Последние новости
Гимнаст Бондаренко о падении в опорном прыжке в Афинах-2004: «Последствия дали о себе знать – серьезная травма, мне пришлось оперировать позвоночник»
11 декабря 2025, 09:57
Алина Горносько: «Порой мне кажется, что соперницы меня боятся из‑за моего опыта»
14 ноября 2025, 08:11
Мария Борисова: «Надо все время усложнять программу, чтобы быть еще лучше и получать максимально высокие оценки»
14 ноября 2025, 07:58
«Каждый предмет коварен по‑своему. Нужна предельная внимательность». Олимпийская чемпионка Максимова о гимнастике
14 ноября 2025, 07:39
Лидия Иванова: «Маринов способный и талантливый парень, который еще скажет свое слово в мировой гимнастике»
25 октября 2025, 12:49
Роднина о золоте гимнастки Мельниковой на ЧМ: «Только так и нужно возвращаться на международную арену. Тогда будут и победы, а за ними – и флаг с гимном»
24 октября 2025, 11:40
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
9 октября 2025, 12:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
8 октября 2025, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября 2025, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
12 июля 2025, 13:27
Рекомендуем