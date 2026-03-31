  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Свищев о просьбе Украины лишить Ильтерякову нейтрального статуса: «Пусть призывают к чему угодно. Наша спортсменка проявила свою гражданскую позицию»
14

Свищев о просьбе Украины лишить Ильтерякову нейтрального статуса: «Пусть призывают к чему угодно. Наша спортсменка проявила свою гражданскую позицию»

Депутат Свищев: гимнастка Ильтерякова выразила свою гражданскую позицию.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на призывы Федерации гимнастики Украины лишить россиянку Софию Ильтерякову нейтрального статуса после инцидента на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Софии.

Ильтерякова взяла на Кубке мира серебро в упражнениях с обручем, победила украинка Таисия Онофрийчук. 

Во время исполнения гимна Украины на награждении Онофрийчук и итальянка София Раффаэли, занявшая третье место, повернулись к своим флагам, Ильтерякова же стояла к ним спиной. Украинская федерация гимнастики выразила протест из-за действий россиянки. 

«Пусть призывают к чему угодно! Я уверен, что Международная федерация гимнастики не поведется на глупые заявления украинской стороны. Мало ли кто отворачивается – они вообще уходят с пьедестала, если российский гимн играет, руки не пожимают. Наша спортсменка проявила свою гражданскую позицию. Какие к ней могут быть претензии?

Когда кого-то хочешь обвинить, надо прежде всего смотреть на свои поступки. Если бы украинская сторона вела себя прилично, наши спортсмены точно бы соблюдали правила этикета. Не надо удивляться, раз ты сам законодатель неспортивной моды.

Украина дала импульс неспортивной моде: если не нравится спортсмен, страна, делать такие демарши, политические акции. Они пожинают плоды того, что сами посеяли», – отметил Свищев. 

Российская гимнастка Ильтерякова не повернулась к флагам во время исполнения гимна Украины на Кубке мира в Болгарии

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
художественная гимнастика
София Ильтерякова
logoсборная Украины (художественная гимнастика)
logoсборная России (художественная гимнастика)
Политика
logoДмитрий Свищев
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мне кажется, что Свищев подыгрывает Украине. Ведь понятно, что его слова переведут как свидетельство того, что это действительно политический жест.
Ответ Nemiga01
Он не от большого ума это говорит. Да и он всегда несёт чушь. Никто с этим ничего поделать не может.
Ответ Nemiga01
А это не политический жест?
Какой идиот. Теперь реально возьмут и заберут статус. При этом тренеры начали пытаться ее защищать, мол «растерялась» и все такое
И вот этот товариСЧ сейчас будет руководить федерацией лыжных видов спорта России...
Хорошо, в художественной гимнастике без шлемов выступают
Этот-то куда лезет? Иди в свои лыжи, там трынди
скорее всего это ее любимая пози....поза
Там какая-то, судя по фото, странная церемония была.
Флаги, среди которых не было российского, находились за пьедесталом, сзади спортсменов.
Наша частница просто не стала разворачиваться задом к зрителям.
Тут можно упрекнуть в отсутствии спортивной солидарности, но не в отсутствии уважения.
Вот если бы флаги были бы спереди сбоку, а она бы от них отвернулась, тогда это было бы неуважение.
Гимнастика в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
