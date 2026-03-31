Свищев о просьбе Украины лишить Ильтерякову нейтрального статуса: «Пусть призывают к чему угодно. Наша спортсменка проявила свою гражданскую позицию»

Депутат Свищев: гимнастка Ильтерякова выразила свою гражданскую позицию.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на призывы Федерации гимнастики Украины лишить россиянку Софию Ильтерякову нейтрального статуса после инцидента на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Софии.

Ильтерякова взяла на Кубке мира серебро в упражнениях с обручем, победила украинка Таисия Онофрийчук.

Во время исполнения гимна Украины на награждении Онофрийчук и итальянка София Раффаэли, занявшая третье место, повернулись к своим флагам, Ильтерякова же стояла к ним спиной. Украинская федерация гимнастики выразила протест из-за действий россиянки.

«Пусть призывают к чему угодно! Я уверен, что Международная федерация гимнастики не поведется на глупые заявления украинской стороны. Мало ли кто отворачивается – они вообще уходят с пьедестала, если российский гимн играет, руки не пожимают. Наша спортсменка проявила свою гражданскую позицию. Какие к ней могут быть претензии?

Когда кого-то хочешь обвинить, надо прежде всего смотреть на свои поступки. Если бы украинская сторона вела себя прилично, наши спортсмены точно бы соблюдали правила этикета. Не надо удивляться, раз ты сам законодатель неспортивной моды.

Украина дала импульс неспортивной моде: если не нравится спортсмен, страна, делать такие демарши, политические акции. Они пожинают плоды того, что сами посеяли», – отметил Свищев.

