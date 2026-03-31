Федерация гимнастики Украины призвала лишить россиянку Ильтерякову нейтрального статуса после инцидента с флагами на награждении

Федерация гимнастики Украины призвала лишить Ильтерякову нейтрального статуса.

Федерация гимнастики Украины призвала лишить россиянку Софию Ильтерякову нейтрального статуса после инцидента на церемонии награждения на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Софии.

Ильтерякова взяла на Кубке мира серебро в упражнениях с обручем, победила украинка Таисия Онофрийчук .

Во время исполнения гимна Украины на награждении Онофрийчук и итальянка Раффаэли, занявшая третье место, повернулись к своим флагам, Ильтерякова же стояла к ним спиной.

«Украинская федерация гимнастики выражает решительный протест из-за недопустимого поведения российской гимнастки, выступавшей под нейтральным статусом.

Во время официальной церемонии награждения на Кубке мира в Софии Ильтерякова намеренно отвернулась от флага Украины, чем открыто продемонстрировала неуважение к государственному символу нашей страны и фундаментальным принципам Олимпийской хартии.

Российская гимнастка нарушила правила поведения на официальных церемониях и принцип «спорт вне политики», проявила неуважение к соперникам и организаторам, а также продемонстрировала политическую враждебность.

Украинская федерация гимнастики незамедлительно подготовит официальную жалобу в комиссию по этике и будет требовать аннулировать результат спортсменки на текущем турнире за неспортивное поведение, лишить спортсменку нейтрального статуса и усилить дальнейшую проверку на нейтральность, включив обязательство в полной мере уважать государственные символы всех стран-участниц», – говорится в заявлении.

Российская гимнастка Ильтерякова не повернулась к флагам во время исполнения гимна Украины на Кубке мира в Болгарии