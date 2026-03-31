  Федерация гимнастики Украины призвала лишить россиянку Ильтерякову нейтрального статуса после инцидента с флагами на награждении
Федерация гимнастики Украины призвала лишить россиянку Ильтерякову нейтрального статуса после инцидента с флагами на награждении

Федерация гимнастики Украины призвала лишить россиянку Софию Ильтерякову нейтрального статуса после инцидента на церемонии награждения на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Софии.

Ильтерякова взяла на Кубке мира серебро в упражнениях с обручем, победила украинка Таисия Онофрийчук

Во время исполнения гимна Украины на награждении Онофрийчук и итальянка Раффаэли, занявшая третье место, повернулись к своим флагам, Ильтерякова же стояла к ним спиной. 

«Украинская федерация гимнастики выражает решительный протест из-за недопустимого поведения российской гимнастки, выступавшей под нейтральным статусом.

Во время официальной церемонии награждения на Кубке мира в Софии Ильтерякова намеренно отвернулась от флага Украины, чем открыто продемонстрировала неуважение к государственному символу нашей страны и фундаментальным принципам Олимпийской хартии.

Российская гимнастка нарушила правила поведения на официальных церемониях и принцип «спорт вне политики», проявила неуважение к соперникам и организаторам, а также продемонстрировала политическую враждебность.

Украинская федерация гимнастики незамедлительно подготовит официальную жалобу в комиссию по этике и будет требовать аннулировать результат спортсменки на текущем турнире за неспортивное поведение, лишить спортсменку нейтрального статуса и усилить дальнейшую проверку на нейтральность, включив обязательство в полной мере уважать государственные символы всех стран-участниц», – говорится в заявлении.

Российская гимнастка Ильтерякова не повернулась к флагам во время исполнения гимна Украины на Кубке мира в Болгарии

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
художественная гимнастика
logoсборная Украины жен
София Ильтерякова
Таисия Онофрийчук
Политика
Кубок мира
logoсборная России (художественная гимнастика)
тоесть когда они уходят с пьедестала чтобы не стоять рядом с флагом РФ это другое?
Украинцам наплевать на свою страну. Им главное России нагадить по вонючей. Это и есть их национальная идея.
А смысл поворачиваться если там нет нашего флага, к нейтральному статусу и отношение нейтральное, причём тут вообще Украина.
Кастрюли снимите. Спортсмен поворачивается к своему флагу, а не к чужой тряпке сине-ссаной!
Материалы по теме
Наши гимнастки-художницы вернулись: первая победа и жест на награждении
сегодня, 07:15
Сергаева об этапе Кубка мира в Софии: «Нам понравился результат, как наши девочки выступали, они большие молодцы»
вчера, 19:36
Российская гимнастка Ильтерякова не повернулась к флагам во время исполнения гимна Украины на Кубке мира в Болгарии
вчера, 16:28Фото
Рекомендуем
Главные новости
Якубов не выступит на Кубке мира по спортивной гимнастике в Каире по решению тренерского штаба
сегодня, 08:35
Сергаева об этапе Кубка мира в Софии: «Нам понравился результат, как наши девочки выступали, они большие молодцы»
вчера, 19:36
Российская гимнастка Ильтерякова не повернулась к флагам во время исполнения гимна Украины на Кубке мира в Болгарии
вчера, 16:28Фото
Российская гимнастка Ильтерякова взяла серебро в обруче на этапе Кубке мира в Болгарии, у России золото в групповых упражнениях
вчера, 13:52
Ковшова заняла 7-е место в многоборье на Кубке мира по художественной гимнастике в Софии, Ильтерякова – 9-я
29 марта, 19:01
Спортивный акробат Кузьмин сдал положительный допинг-тест
28 марта, 10:20
Гимнасток Борисову и Кононову исключили из состава участниц этапа Кубка мира в Софии. Их заменят Ковшова и Ильтерякова
26 марта, 13:51
Художественная гимнастика. Гран-при. Борисова взяла серебро в ленте и бронзу в обруче
22 марта, 17:00
Ирина Винер сообщила о смерти своего тренера Элеоноры Сумароковой
20 марта, 16:30
Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе отменен из-за ситуации на Ближнем Востоке
20 марта, 14:24
Ко всем новостям
Последние новости
Гимнаст Бондаренко о падении в опорном прыжке в Афинах-2004: «Последствия дали о себе знать – серьезная травма, мне пришлось оперировать позвоночник»
11 декабря 2025, 09:57
Алина Горносько: «Порой мне кажется, что соперницы меня боятся из‑за моего опыта»
14 ноября 2025, 08:11
Мария Борисова: «Надо все время усложнять программу, чтобы быть еще лучше и получать максимально высокие оценки»
14 ноября 2025, 07:58
«Каждый предмет коварен по‑своему. Нужна предельная внимательность». Олимпийская чемпионка Максимова о гимнастике
14 ноября 2025, 07:39
Лидия Иванова: «Маринов способный и талантливый парень, который еще скажет свое слово в мировой гимнастике»
25 октября 2025, 12:49
Роднина о золоте гимнастки Мельниковой на ЧМ: «Только так и нужно возвращаться на международную арену. Тогда будут и победы, а за ними – и флаг с гимном»
24 октября 2025, 11:40
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
9 октября 2025, 12:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
8 октября 2025, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября 2025, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
12 июля 2025, 13:27
Рекомендуем